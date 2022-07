Snoepwinkeliers in Amsterdam: ‘Bij ons komen bijna alleen toeristen’

Beeld Getty

“Wij hebben niets gekocht, hoor,” zeggen een moeder en dochter uit Den Helder haast schuldbewust als ze de Captain Candy in de Kalverstraat uitkomen. “We waren alleen maar even naar dat schilderij aan het kijken.” Achter in de winkel pronkt een Mona Lisa, gemaakt van snoepjes.

Ook Nederlanders gaan naar snoepwinkels, bleek maandag uit een analyse van gemeentelijk onderzoeksbureau OIS. Bijna de helft van de mastercard- en maestrobetalingen worden met een Nederlandse bankpas gedaan, ontdekte het bureau. De gemeente houdt de winkels in de gaten nu die als paddenstoelen uit de grond lijken te schieten. Ze zijn een een doorn in het oog van het stadsbestuur en menig Amsterdammer.

Die conclusie druist in tegen het beeld dat heerst over de winkels. Ze zouden puur toeristen ontvangen, of misschien wat dagjesmensen af en toe, maar Amsterdammers hebben er niets te zoeken. Dat het onderzoek anders uitwijst, kan ermee te maken hebben dat maar een beperkt aantal betalingsmiddelen zijn onderzocht. Cash en betalingen met een Visa-card zijn erbuiten gelaten, terwijl juist bepaalde groepen toeristen daar flink gebruik van maken. Het aandeel van toeristen kan dus hoger liggen.

Schrikken van de prijzen

Een rondgang langs de winkels doet vermoeden dat dit inderdaad het geval is. Want ook snoepwinkeliers zelf zijn verbaasd over de bevindingen van het onderzoek, aangezien ze voor hun gevoel toch echt voornamelijk toeristen ontvangen. Zo ook bij Kingdom of Sweets in de Kalverstraat. Medewerker Darren, die net als zijn collega’s bij andere winkels niet met achternaam in de krant wil: “Zeker 80 procent is buitenlands. Nederlanders die naar binnen komen, schrikken meestal van de prijzen en zijn direct weer vertrokken.”

Bovendien zijn de Nederlanders die wel snoep kopen over het algemeen geen Amsterdammer, zegt Jirka, werkzaam bij de Captain Candy verderop in de straat.

Het vergt inderdaad nogal wat geduld om Nederlanders te treffen die uit de snoepwinkels komen. Als dat bij de Kingdom of Sweets aan de Nieuwendijk eindelijk gebeurt, zijn dat opnieuw dagjesmensen, uit Haarlem. Ze staan opnieuw met lege handen. “Het is hier megaduur,” verklaart Niklas Blesgraaf (23). “Bovendien word je alleen van die zoete geur al kotsmisselijk.” Ze kwamen alleen maar even kijken, legt vriendin Sanne de Vor (19) uit. Aan haar arm hangt bovendien al een tasje van Dunkin’ Donuts.

Cash

Meerdere snoepwinkeliers bevestigen ook dat bepaalde groepen toeristen met cash betalen. Als die betalingen mee waren genomen in het onderzoek van de gemeente, zouden de verhoudingen hoogstwaarschijnlijk anders liggen. “Er zijn veel toeristen die hun cash lastig kwijt kunnen, omdat het niet overal wordt geaccepteerd,” zegt Darren. “Die lozen het dan hier.”

Het wegwerken van hun cashoverschot is niet de enige reden dat toeristen naar de snoepwinkel komen. Ze zijn ook echt onder de indruk van de bakken snoep. “In Australië heb je zoiets niet,” zegt Jasmin Coo (27), terwijl ze een pas gekochte zure mat naar binnen werkt. “Alles is bij ons voorverpakt, hier kun je zelf een zak samenstellen en volscheppen.”

De enige snoepwinkel die wel Amsterdammers zegt te ontvangen, is de Jamin in de Warmoesstraat. Niet veel, schat manager Bashar; zo’n 30 procent is Nederlands en daarvan komt een deel niet uit de hoofdstad. Maar toch, hij heeft vaste klanten uit de buurt. “In tegenstelling tot die andere winkels zijn wij ook een Nederlands bedrijf.”

De samenstelling van de klandizie in de snoepwinkels in het centrum is ook wel logisch, legt Kaplan van de Candy Corner op de Nieuwendijk zuchtend uit. Daar komen nu eenmaal veel toeristen. “De gemeente, AT5, nu jij, iedereen komt hier binnen om dit te vragen. Kijk voor de deur op straat. Er zijn hier alleen maar toeristen, dus uiteraard ook in onze winkel. Het belangrijkste is: iedereen is welkom.”