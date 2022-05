Snoepwinkel Candy Pirates in plaats van gesloten Seafood Shop: ‘Wie bedenkt dit?’

The Seafood Shop die eerst op de locatie zat. Beeld Carly Wollaert

Eind 2020 sloot The Seafood Shop zijn deuren na een jarenlange juridische strijd met de gemeente. Van de gemeente mochten klanten geen vis in de winkel opeten, omdat het daarmee te veel op een snackbar zou lijken en dat paste niet in het bestemmingsplan. Alleen een viszaak waar binnen niet geconsumeerd mocht worden, was volgens The Seafood Shop niet rendabel.

Een gevecht tot aan de Raad van State volgde, dat uiteindelijk door de viswinkel werd gewonnen. Klanten mochten toch hun haring of kibbeling opeten in de zaak.

Snoepwinkel

Toch zag mede-eigenaar Pepijn de Visscher zich vlak na de uitspraak van de Raad van State genoodzaakt de winkel te sluiten. “De kosten van die rechtszaak hebben een cruciale rol gespeeld in onze sluiting. In combinatie met de coronacrisis is het te veel geworden,” vertelde hij destijds aan Het Parool.

Visscher hoopte iemand te kunnen vinden die de viszaak wilde overnemen, maar dat lukte helaas niet. Vlak na de sluiting opende er een coronatestlab en nu wordt de zaak verbouwd tot een Candy Pirates, een snoepwinkel. Amsterdammers vragen zich op Twitter af of dit de verbetering is die de gemeente voor ogen heeft. ‘Wie bedenkt dit?’ schrijft een buurtbewoner.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Och, och, de @SeafoodBarAdam weggepest (kibbeling verkopen kon niet…), vervolgens komt er een coronalab.. maar nu kan de gemeente echt in de handjes wrijven…. Een “candy pirate”??!! @AmsterdamNL dit kan toch niet? Wie bedenkt dit?#amsterdam #stopera #stapelmesjokke pic.twitter.com/neDVr6zz1g — Laurensvdb (@LaurensvdB) 9 mei 2022

Raadsvragen

De VVD heeft vragen gesteld aan het college in verband met de aangekondigde opening van de Candy Pirates. Fractievoorzitter Claire Martens schrijft dat de partij het stadsbestuur steunt in haar streven naar een leefbare binnenstad, maar ‘dat met de komst van deze zaak op de voormalige locatie van The Seafood Shop de theorie van de Stopera niet altijd lijkt aan te sluiten op de praktijk’.

Door het hanteren van ‘strikte bestemmingsplannen’ kunnen volgens de partij zaken als een visboer ‘niet meer winstgevend zijn. Een diverser winkelaanbod gericht op Amsterdammers komt dan juist verder uit zicht’.

De VVD vraagt het college daarom nog een keer goed te kijken en meer ruimte te bieden aan ‘mengformules’ in bestemmingsplannen zodat ook bakkers en kaasboeren belegde broodjes kunnen blijven verkopen. ‘Anders dreigt in de binnenstad een winkelaanbod met enkel toeristenwinkels en hele dure winkels.’