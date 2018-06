Snelle trein alternatief voor korte vluchten

Met een betere inzet van materieel en een slimmere dienstregeling kan het aantal treinreizigers voor ruim dertig internationale bestemmingen worden verdubbeld. Dat staat in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van onder meer Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.



Volgens de organisaties zijn de lage prijzen van vliegtickets de grootste concurrent van de internationale trein. "Door vliegen vrij te stellen van belasting op kerosine en tickets krijgen consumenten nu een oneerlijke keuze," aldus Cas van Kleef van Greenpeace.



Reistijd

"Mensen denken vaak dat het vliegtuig veel sneller is dan de trein, maar op korte afstanden scheelt het nu al niet zo veel, als je tenminste de reistijd naar het vliegveld en de wachttijd voor vertrek meerekent.''



Vanuit Amsterdam zijn Brussel en Düsseldorf per trein in ruim een uur te bereiken, Londen in net geen drie uur. In februari werd die supersnelle, directe Eurostar-verbinding tussen Londen en Amsterdam in gebruik genomen.



133.000 vluchten

Uit het onderzoek van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV blijkt dat wanneer meer geïnvesteerd wordt in het Europees netwerk van HSL-treinen er zelfs tot 133.000 vluchten minder nodig zouden zijn.



De Europese Commissie liet vorige maand weten voorstander te zijn van meer snelle spoorverbindingen om vlieg- en wegverkeer te ontlasten en de vervuiling drastisch terug te dringen.