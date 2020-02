Snelle e-bikes moeten bij nadering Schiphol automatisch afremmen

Schiphol gaat een proef doen waarbij snelle e-bikes bij nadering van de luchthaven automatisch afremmen. Volgens de Fietsersbond zou het ook een idee kunnen zijn voor Amsterdam.

Op en rond Schiphol wordt binnenkort getest of snelle e-bikes automatisch kunnen worden afgeremd op het moment dat zij de luchthaven naderen. Wanneer de fiets dan het gebied binnenrijdt, schakelt de ondersteuning zelfstandig terug tot een snelheid die vergelijkbaar is met normale fietsen. Dat zou veiliger zijn.

De Fietsersbond is enthousiast over de proef en stelt, indien de techniek goed blijkt te functioneren, dat er weinig beletsels zijn om een dergelijke automatische snelheidsbegrenzing niet ook op andere plekken in te voeren, bijvoorbeeld in de binnenstad van Amsterdam.

Op en rond de luchthaven is de fietsinfrastructuur enkele maanden geleden al uitgebreid digitaal in kaart gebracht door een elektrische bakfiets, uitgerust met een 360-gradencamera. Met speciale software kregen fietspaden, bewegwijzering, verkeersborden en verlichting een plekje op de kaart.

De ‘bebouwde kom’ van Schiphol wordt zo virtueel afgebakend door middel van gps. Het automatisch afremmen van snelle e-bikes, die 45 kilometer per uur halen, is maar een van de mogelijkheden die de proef oplevert. Ook wordt gedacht aan het afstemmen van de snelheid op de verkeerslichten onderweg, waardoor fietsers in een groene golf terechtkomen. Stuurtrillingen waarschuwen de fietser wanneer die een drukke plek nadert.

Fietsbereidheid

De proef is onderdeel van een breder plan om vooral meer werknemers van de luchthaven ertoe te bewegen de fiets naar het werk te nemen in plaats van de auto. Met de fietsbereidheid van het Schiphol-personeel is het vooralsnog niet denderend gesteld: van de 66.000 mensen die op de luchthaven werken, komen er naar schatting maar zo’n 4000 met de fiets naar hun werk.

Volgens de Fietsersbond is het technisch niet bijzonder ingewikkeld om een dergelijk systeem op te tuigen. Volgens Kees Bakker, die als TestKees fietsen test voor de Fietsersbond, heb je een gps nodig, een goede kaart en een verbinding met de elektrische aandrijving. Er zijn elektronicaconcerns die voor snelle e-bikes een scherm hebben waarop je een kaart kan laten zien: daarin staan ook alle gegevens over wegcategorieën en maximumsnelheden.

Bakker stelt dat je afspraken kunt maken of snelle e-bikes met dergelijke elektronica aan boord binnen de bebouwde kom bijvoorbeeld wel van de fietspaden gebruik mogen maken. Nu is het zo dat zulke fietsen in de stad gedwongen zijn, met een helm op, gebruik te maken van de rijweg: op het fietspad zijn ze niet welkom. “Dat vinden de gebruikers in sommige gevallen helemaal niet prettig. Als je hen automatisch begrenst, los je dat probleem op.”

Worden fietsers dan niet te zeer in hun vrijheid beperkt? Bakker: “Dat kun je zeggen, maar welbeschouwd worden e-bikes altijd al begrensd in hun snelheid: ze ondersteunen maar tot een bepaalde snelheid. Je zou het andersom moeten benaderen: het stelt je in staat om harder te rijden op plekken waar dat gewoon kan.”