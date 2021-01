Snelle blaastest vervangt wattenstaafje bij coronatest

Minister Hugo de Jonge probeert de nieuwe blaastest. Beeld Joris van Gennip

Vijf keer blazen, nog een keer goed in- en uitademen, paar seconden wachten en voilà, daar is de uitslag. Er komt geen wattenstaafje meer aan te pas. De blaastest, de zogeheten SpiroNose, blijkt na maandenlang proefdraaien in Amsterdam, accuraat genoeg om breder in te zetten.

In de teststraten van de RAI en het Buikslotermeerplein wordt er al langer, in een proefopstelling, mee gewerkt. Daar is de test vanaf maandag beschikbaar en over een week wordt de SpiroNose tevens in de teststraten van Zuidoost en Sloterdijk ingezet. Inmiddels hebben 1300 Amsterdammers de blaastest gedaan. De rest van het land volgt nu ook.

De ademtest is vriendelijker dan de gebruikelijke PCR-test, dus de hoop is dat deze methode de testbereidheid zal verhogen. Wat ook helpt is dat er meteen een uitslag is, wat vele uren aan quarantaine bespaart. Het scheelt overigens ook veel gewroet met wattenstaafjes en daarmee een hoop kokhalzen.

Geur

“Persoonlijk vind ik blazen ook prettiger,” zegt Mariken van der Lubben, hoofd van het laboratorium van de GGD in Amsterdam. De SpiroNose, die ontwikkeld is door het Leidse bedrijf Breathomix, is oorspronkelijk bedoeld om bijvoorbeeld kanker of astma mee te detecteren. De ontwikkelaars bleken ook in staat om met het apparaat ‘corona’ op te sporen. Het apparaat meet daarbij niet het virus zelf, maar registreert in de adem de lichaamsrespons op de infectie. De reactie tegen het virus beïnvloedt de ‘geur’ van de adem. En dat pikt de SpiroNose op.

“Wie negatief getest wordt, kan meteen naar huis.” Maar de SpiroNose kan nog niet met zekerheid aangeven wie het virus wél bij zich draagt. Dus bij twijfel, in een kleine eenderde van de gevallen, krijgt iemand alsnog een PCR-test. “In een ideale opstelling doe je er een Lamp-test achteraan.” Dat is een snelle PCR-test, ontwikkeld door TNO, die binnen een paar uur uitsluitsel moet geven: wel of géén besmetting. “In de teststraat in de RAI gaan we deze twee gevalideerde testen naast elkaar gebruiken.”

Festival

De festivalorganisatoren en de evenementenbranche kijken reikhalzend uit naar dit soort snelle testtechnieken, maar volgens Van der Lubben is ook de blaastest nu nog ‘te gevoelig en afhankelijk van een goede logistiek’ om hem bij de poortjes van een festivalterrein neer te zetten. “Misschien, als er veel minder besmettingen zijn en de deskundigen de tijd rijp vinden, zou je vooraf en in een speciaal ingericht testpaviljoen de ademtesten bij festivalbezoekers kunnen doen. Maar ik kan me geen scenario voorstellen waarbij dat aan de poort logistiek verantwoord kan worden gedaan. Je moet een bekertje water klaarzetten, een nieuw mondstukje op het apparaat zetten. Het duurt zo twee minuten. Als er dan honderden mensen staan te wachten, is dat niet te doen.”

Punt is tevens dat De Neus uiterst gevoelig is. Zo slaat het apparaat op error als er te veel alcohol in de lucht hangt. “Dat hebben we gemerkt toen we ermee gingen werken op testlocatie Buikslotermeerplein.” Op dag één ging het al mis. Alle alcoholhoudende desinfectiespullen werden het pand uit gebonjourd. “Vervolgens kregen we een handenschoonmaakmiddel dat niet goed droogde. Onze medewerkers kregen hun plastic handschoenen daardoor niet aan. We hebben dat middel vervangen en toen ging het goed. Je kan dus wel een goede methode hebben, maar dan ben je er nog niet. De logistiek moet ook kloppen.”