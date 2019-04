Snellaadbedrijf Fastned kondigt gang naar beurs aan

De notering aan Euronext Amsterdam moet in de eerste helft van dit jaar tot stand komen.



De uitbater van snellaadinfrastructuur is nu actief in Nederland en Duitsland. De eerste laadpalen van Fastned in het Verenigd Koninkrijk worden binnenkort in gebruik genomen. Het Amsterdamse bedrijf wil verder uitbreiden in Zwitserland, waar het onlangs een aanbesteding. Verder mikt het op groei in België en Frankrijk.



Profiel

Naam: Fastned B.V.

Topman: Michiel Langezaal

Hoofdkantoor: Amsterdam

Opgericht: 2012

Activiteiten: Fastned ontwikkelt snellaadstations voor elektrische auto's. Het bedrijf is bezig met met de ontwikkeling van nieuwe locaties tot snellaadstations. Fastned heeft 91 van die stations in bedrijf, waarvan 80 in Nederland en 11 in Duitsland. Fastned streeft naar een netwerk van 1000 snellaadstations in Europa.

Personeel: Fastned heeft 50 medewerkers, werkzaam in Amsterdam en in kantoren in Keulen, Londen en Gent.

Financiële resultaten: Fastned boekte in 2018 een omzet van 1,6 miljoen euro. Het bedrijf leed een nettoverlies van 6,3 miljoen euro.