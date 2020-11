Snel geld lokt jongeren: Amsterdammers de cel in voor plofkraken

Politiemedewerkers doen onderzoek bij de opgeblazen kluis op het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. Beeld Marco Keyzer

Het is zoals een ervaren rechercheur het eens kernachtig verwoordde: “Als je meer dan een ton euro’s aan de weg zet, zullen mensen proberen die te pikken.”



Zo moet het ook zijn geweest voor de twee groepjes amper volwassen Amsterdammers uit Oost die in twee recente strafzaken zijn veroordeeld tot straffen oplopend tot 2,5 jaar.

Mohamed C. (23) kreeg op 29 oktober 2,5 jaar cel waarvan een halfjaar voorwaardelijk voor een plofkraak die in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 april enorme schade had aangericht op het Buikslotermeerplein in Amsterdam-Noord. Zijn vriend Eman A. (19) kreeg een halfjaar jeugddetentie omdat de rechtbank hem vanwege zijn verstandelijke beperking en adhd volgens het jeugdrecht strafte. Justitie gaat tegen die straf in beroep omdat de reclassering had geadviseerd A. als volwassene te behandelen.

Twee mille voor een klusje

De twee hadden die nacht in april geprobeerd de afstortkluis van de Rabobank op te blazen, ‘gewetenloos’, met ‘een soort bom’, zoals de officier van justitie het uitdrukte. De verdachten waren met een gestolen scooter en de bom naar Noord gereden op jacht naar snel geld. Die jacht strandde, ook doordat ze met ‘hun’ scooter vielen. Eman A. vertelde de rechtbank dat hij 2000 euro zou krijgen voor ‘een klusje’ waarvan hij de finesses niet kende.

Afgelopen donderdag veroordeelde de rechtbank Brahim E. en Bilal M. (allebei 19). Het tweetal was op 4 mei niet tot de plofkraak gekomen die ze in het plaatsje Schwelm bij het Duitse Wuppertal hadden willen plegen. Toch was hun zaak spectaculair vanwege de levensgevaarlijke capriolen met de gestolen Audi waarin ze vluchtten – zoals in een filmpje op internet is te zien.

Brahim E. had op 13 april al ingebroken in de Albert Heijn aan de Oostelijke Handelskade in Amsterdam om daar de geldautomaat van ING op te blazen, maar was gevlucht nadat het alarm was afgegaan en hij de bloedende wond aan zijn hand had opgemerkt.

Beginnend bestuurder

Op 4 mei had E. met Bilal M. en een onbekende derde de gestolen Audi opgehaald uit een garage in Eindhoven. Daarin lagen al ‘een bompakket’ en jerrycans benzine, waarschijnlijk om de vluchtauto uiteindelijk in brand te steken om sporen te wissen. Ze sloegen op de vlucht toen de Duitse politie ze in de buurt van de uitverkoren geldautomaat wilde controleren.

Brahim E. gaf vol gas. De Duitse politie kon de bolide niet bijhouden, maar in Limburg kregen de Amsterdammers alsnog een snelle politiewagen achter zich aan. In het donker en in de regen stuurde ‘beginnend bestuurder’ E., zoals de rechtbank hem streng noemt, de Audi met bijna 200 kilometer per uur over de provinciale weg.

Tijdens de rit passeerde hij vluchtheuvels en rotondes linksom. In Weert raakte E. een rotonde die hij weer linksom nam. Hij verloor de macht over het stuur, reed een verkeersbord omver en kwam op een hek tot stilstand. Daar werd de Audi met een politieauto geramd. Een agent loste waarschuwingsschoten om de uit de wagen gesprongen E. te stoppen; Bilal M. werd onder schot gehouden en uit de auto gepraat.

Bovenop de 2,5 jaar cel die de rechtbank hem oplegt voor de mislukte plofkraak, de heling van de auto en het bezit van de explosieven, krijgt Brahim E. 2 maanden cel vanwege zijn rijgedrag en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor 2 jaar. Bilal M. krijgt 16 maanden cel waarvan 4 voorwaardelijk.