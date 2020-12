Snel de stad in voor de lockdown ingaat: ‘Ik hoop dat mijn nagels mooi blijven tot kerst’

Terwijl de lockdown werd aangekondigd, bezochten vele Amsterdammers nog snel winkels en salons voor de laatste inkopen of behandelingen. ‘Ik hoop dat mijn nagels mooi blijven tot kerst.’

Had premier Mark Rutte geen lockdown aangekondigd, dan zou het straatbeeld van Amsterdam maandagavond gezellig druk zijn genoemd. Mensen hoppen met meerdere winkeltassen in de hand over de Dam. Bij winkels branden de (kerst)lichten nog en om klanten zitten de nagelsalons en kappers niet verlegen. De motivatie achter dit is alles is echter verre van gezellig. Alle lichten van winkels - op die van essentiële zaken na - moeten van het kabinet vanaf dinsdag worden gedoofd.

Het land gaat vijf weken op slot, maar corona of niet: kerst en oud en nieuw komen eraan en de nagels moeten nog snel worden gedaan. Tenminste, dat is de motivatie van twee vrouwen die na de persconferentie nog snel nagelsalon Star Hollywood Nails in de Albert Cuypstraat binnenlopen. Het liefst doen ze een manicure en pedicure met gellak, maar daar hebben de mensen in de salon geen tijd meer voor. “Ik moest kiezen tussen mijn handen of voeten. Blijkbaar ben ik niet de enige die op dit idee kwam,” zegt een van de vrouwen. “Ik laat mijn handen doen en dan hoop ik dat ze mooi blijven tot kerst. Het liefst ook nog tot oud en nieuw natuurlijk.’

Kerstinkopen

Ook Romina Triolo (27) en Lars Leonardo (24) bereiden zich voor op kerst nu het nog kan. Ze hadden aan het einde van de middag al vernomen dat de winkels zouden sluiten en gingen direct de stad in voor kerstinkopen. Triolo: “We zijn naar de Bijenkorf, Rituals, Douglas en Scheltema geweest. Ik moest al mijn kerstcadeautjes nog kopen en bij PostNL is het nu erg druk.”

De winkels sluiten niet voor niets, volgens Rutte. De besmettingscijfers stijgen ‘in sneltreinvaart’, zei de premier tijdens een live toespraak vanuit het Torentje. Behalve de winkels gaan ook dierentuinen, musea en bioscopen weer op slot. Sportscholen gaan opnieuw dicht, alleen buitensport blijft toegestaan. Verder moeten ook mensen met contactberoepen zoals sekswerkers en kappers stoppen.

Bij de kapper Mogeen aan de Vijzelgracht kregen ze ook al eerder lucht van de plannen. Eigenaar Hester Wernert-Rijn besloot daarom last minute toch de salon, die normaal op maandag gesloten is, te openen. “We zijn direct iedereen gaan bellen en gelukkig zitten we nu helemaal vol,” zegt de eigenaar, die er door haar collega op wordt gewezen dat 20.00 uur nadert en ze dan ‘echt dicht’ moeten.

Black friday

Ze blijft positief, want ‘we hebben heel veel geleerd van dit jaar. “We zijn als team hechter geworden, we hebben onze klanten beter leren kennen en we hebben ook nieuwe klanten leren kennen.” Dat laatste komt doordat het team van Wernert-Rijn tijdens de eerste ‘lockdown’ video’s is gaan maken op Instagram. “Daardoor leren nieuwe mensen ons kennen. Nu gaan we dat ook weer doen. We gaan mensen helpen met hoe ze bijvoorbeeld zelf hun haar voor de feestdagen kunnen doen.”

Hoewel ze moed blijft houden, vindt de eigenaar van Mogeen dat het kabinet anders had moeten handelen. “Waarom mocht black friday gewoon doorgaan? En met de zomervakantie zaten de vliegtuigen vol met mensen die voor hun plezier gingen reizen. Daar zijn we boos om. Mijn man heeft een restaurant, ik heb deze zaak en wij moeten dicht. Dat is echt een bittere pil. Juist nu met de kerst hadden de kapperszaken nog wat kunnen inhalen. Kijk, geld is niet belangrijk, maar je moet het niet niet hebben. Ik blijf hopen en wens iedereen veel liefde toe de komende tijd.”