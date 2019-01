Sneijder ambassadeur van EK 2020 in Nederland

Om in Amsterdam de Europese top te mogen verwelkomen, is uiteraard geweldig Wesley Sneijder

"Voor ons was er geen betere ambassadeur te bedenken dan Wesley," aldus Gijs de Jong, de secretaris-generaal van de KNVB, die voor het EK 2020 als toernooidirecteur in Amsterdam fungeert. "Niet alleen omdat hij recordinternational is, maar vooral omdat hij voetbal ademt, leeft en droomt. Als internationale topspeler leeft hij mee met de amateurs, de professionals en met alles daartussenin. Wesley Sneijder is voetbal."



In Europa

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het EK voetbal, dat in 1960 voor het eerst werd gehouden, heeft de Uefa besloten om het toernooi verspreid door Europa te spelen.



De andere speelsteden zijn Bakoe, Bilbao, Boedapest, Boekarest, Dublin, Glasgow, Kopenhagen, Londen, München, Rome en Sint-Petersburg. De Johan Cruijff Arena huisvest in juni volgend jaar drie groepswedstrijden en één achtste finale.



"Om in Amsterdam de Europese top te mogen verwelkomen, is uiteraard geweldig," zegt Sneijder, die trots is op zijn rol als ambassadeur. "Ik kijk er naar uit om het evenement op meerdere vlakken te supporten."



De Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim van Sport is blij met Sneijder als toernooiambassadeur namens Nederland. "Een grote naam met een indrukwekkende carrière en bovendien een inspiratie voor al die jongens en meiden die dromen van een profcarrière."