Sneakers, geen Linda en inspecteer de kinderrugzak: hoe overleef ik de vakantiedrukte op Schiphol?

Drukte op Schiphol. Met gemiddeld 66.000 reizigers per dag wordt het de komende twee weken weer druk. Beeld ANP

“Ouders, kijk eens in het rugzakje van je kinderen voor je op vakantie gaat,” zegt woordvoerder Dennis Muller van Schiphol. “Dat mogen ze dan zelf inpakken. Maar zo vaak zitten daar nog schoolspullen in, zoals een etui met een schaar of passer. Die moeten er dan bij de handbagagecontrole weer uitgehaald worden en weggegooid. Dat is zonde van de tijd en van de spullen.”

Het gaat de komende meivakantie op Schiphol om grote ingrepen om de druktechaos die een jaar geleden in de vakantieperiode ontstond te voorkomen. Maar het gaat vooral ook om kleine zaken die het leven van zowel de reiziger als het luchthavenpersoneel enorm kan vergemakkelijken.

Zo hebben bananen en het tijdschrift Linda al een mythische status, nadat ze begin dit jaar door Schipholtopman Ruud Sondag werden genoemd als voorwerpen waarop de handbagagescanners op de luchthaven regelmatig (en ten onrechte) aanslaan. Wat dan weer leidt tot oponthoud, omdat de bagage met de hand moet worden gecontroleerd.

In de afgelopen maanden is de kunstmatige intelligentie van de CT-bagagescanners op de luchthaven nog beter afgesteld om zulke valse positieven verder te voorkomen. “We hebben met het personeel van de controles gesproken: hoe is handbagage ingepakt, wat kan er anders? Op basis daarvan hebben we de software van de scanapparatuur verbeterd, zodat de capaciteit verhoogd kan.”

Handig inpakken

Maar volgens de luchthaven kunnen reizigers ook een handje toesteken. Zeker nu steeds meer passagiers met alleen handbagage reizen vanwege de extra kosten die sommige maatschappijen rekenen voor ruimkoffers en uit angst dat aanhoudende personeelsproblemen bij de bagageafhandeling ertoe leiden dat de zonvakantie zonder vakantiekoffer beleefd moet worden.

Schiphol roept reizigers vooral op om al die spullen handig in te pakken. Door de geavanceerde 3D-scanners die sinds 2021 overal op de luchthaven staan hoeven elektronica, vloeistoffen, crèmes, tandpasta en spuitbusjes niet uit de tas te worden gehaald en apart in de bak van de controle te worden gelegd. “Integendeel,” zegt Muller. “Stop alles in de tas of koffer, ook wat er in je jas- en broekzakken zit. Ook het mobieltje en het paspoort. Dan kan het in één keer door de controle.”

Jassen, hoody’s en colbertjes moeten wel uit en apart worden gelegd. “Draag een riem zonder grote gesp, die mag dan om blijven. En trek lage schoenen aan. Al het schoeisel dat tot boven de enkel reikt, moet uit.” Sieraden daarentegen mogen gewoon.

In sommige gevallen hoeven vloeistoffen in de handbagage niet eens meer in verpakkingen van maximaal 100 ml te zitten. Alhoewel dat met cosmetica raadzaam is: het is aan de CT-scanner en de veiligheidsmedewerker om te beoordelen of grotere flesjes door de beugel kunnen.

Waterflesjes

Dat geldt ook voor doorzichtige plastic waterflessen die niet meer pal voor de controle in paniek leeggedronken of weggegooid hoeven te worden. In de handbagage zijn ze toegestaan. “Metalen waterflessen moeten wel worden geleegd en kunnen na de controle weer worden gevuld.”

Gecombineerd met de inzet van extra personeel bij de controles — de afgelopen maanden zijn 1000 extra beveiligers geworven, getraind en ingezet — denkt Schiphol zo nieuwe drukteproblemen te voorkomen. Bij de paspoortcontroles voor vluchten buiten de EU zet de marechaussee extra personeel in en zijn de paspoortscanners verbeterd.

Wel zijn er nog altijd personeelstekorten aan de incheckbalies, de gates, in de bagagekelders en op de platforms. Deze week bleek dat de onrust onder het afhandelingspersoneel zo groot is, dat er wilde acties dreigen.

Hoe dan ook zullen er wachtrijen zijn, zegt Muller. Naar verwachting niet anders dan de drukte die er voor corona altijd was in vakantieperiodes.

Wachtrijen

Vooral zaterdag en zondag, het eerste weekend van de meivakantie, wordt het extra druk op de luchthaven, net zoals het weekend daarop. Veel vakantiegangers willen in het weekend vertrekken. De grootste druktepiek ligt in de vroege ochtend, tussen zeven en tien uur. Op de drukste meivakantiedag worden zo’n 75.000 vertrekkende passagiers verwacht.

Er zijn wel maatregelen getroffen om dat aantal te beperken. Door de personeelsproblemen in de afhandeling is het aantal reizigers op de drukste momenten beperkt, gemiddeld met 5000 passagiers per dag. Daarnaast kampt de grootste vakantievlieger, Transavia, met een tekort aan vliegtuigen.

Passagiers kunnen volgens Muller meehelpen om het oponthoud zoveel mogelijk te beperken. Door zich strikt te houden aan de aanbeveling van de luchtvaartmaatschappij, om binnen Europa ten minste twee uur voor vertrek aanwezig te zijn en voor intercontinentale vluchten drie uur van tevoren. In de Schipholapp is te zien of het rustig is.

Tijdslot

Reizigers die binnen het Schengengebied reizen (alle EU-landen minus Cyprus en Ierland, maar plus Zwitserland, IJsland en Noorwegen) kunnen bovendien van tevoren gratis een tijdslot aanvragen op Schiphol. Als ze op dat moment komen, mogen ze een aparte wachtrij voor de controle gebruiken en wordt gegarandeerd dat de veiligheidscheck niet tot oponthoud leidt. Schiphol breidt die dienst net na de meivakantie ook uit naar andere bestemmingen.

“Inmiddels boekt nu dagelijks 9 procent van de reizigers zo’n tijdslot,” zegt Muller. “Dat moet verder omhoog, vindt Schiphol. Zeker tot boven de 10 procent. Het geeft de reiziger meer rust als hij weet hoe laat hij wordt verwacht en wij kunnen de drukte beter plannen. We zien al dat maatschappijen het ook echt aanbevelen bij het online inchecken.”