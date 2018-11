Snackbarmedewerker gooit wapen naar overvallers Oost

Twee mannen kwamen de snackbar binnen en bedreigden een medewerker die achter de toonbank aan het werk was met een vuurwapen. Eén mederwerker was op dat moment naar achteren om op te ruimen.



Toen de overvallers de meegebrachte tas vulden met geld, lette een van hen even niet op. De medewerker boog daarop naar voren, greep het wapen en gooide het richting de overvallers. De overvallers schrokken daarvan en renden de zaak uit, elk een andere kant op.



Toonbank

De overvallers droegen donkere kleding. De man met het pistool was tussen de 1,65 en 1,70 meter lang en had zwart haar. De tweede verdachte was tussen de 1,75 en 1,80 meter lang en droeg een bril.



De politie heeft de bewakingsbeelden vrijgegeven. Op de beelden is te zien hoe een van de overvallers op de toonbank springt en geld eist van de medewerker.