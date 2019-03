Smoke Palace gesloten na tweede explosief in twee maanden

De aanslagen waren volgens de recherche vrijwel zeker op de coffeeshop gericht. Ze richtten enorme schade aan - aan naastgelegen panden waarvan bijvoorbeeld de voordeuren naar binnen werden geblazen, maar ook aan de overkant van de straat, waar ruiten sneuvelden.



Halsema wijst er in het sluitingsbevel op dat 'slachtoffers hadden kunnen vallen'. De explosies hebben geleid tot grote onrust in de buurt en 'onveiligheidsgevoelens bij de direct omwonenden', schrijft ze. Ze wil de openbare orde herstellen.



Verschillende scenario's

De recherche beschrijft in een rapportage dat er 'nog steeds geen concrete onderzoeksresultaten zijn en er nog geen zicht is op een verdachte'. De politie 'houdt op dit moment nog rekening met verschillende scenario's.Ook voor het belangrijkste scenario, dat de daders de criminele broer van de formele eigenaar van de coffeeshop willen treffen, is nog onvoldoende bewijs.



Halsema vindt het onverantwoord Smoke Palace nog open te houden omdat 'uit informatie van de politie blijkt dat niet uitgesloten is dat bij deze inrichting wederom een ernstige openbare-ordeverstoring zou kunnen plaatsvinden'.



Dat is volgens de politie en Halsema ook wel duidelijk doordat op de eerste aanslag in januari de tweede aanslag van afgelopen weekend volgde.



Geschrokken

Eigenaar Mohamed el Y. krijgt geen gelegenheid de sluiting aan te vechten omdat het gevaar te groot is. Hij heeft gezegd dat hij zelf ook erg geschrokken is van de aanslagen en dat hij 'geen idee heeft waarom de incidenten hebben plaatsgevonden'. Hij heeft de burgemeester dringend verzocht van sluiting af te zien, maar krijgt zijn zin niet.



Overigens was Smoke Palace al maanden dicht vanwege een verbouwing waarin voornamelijk ook de fundering wordt hersteld. De pandeigenaar zegt begrip te hebben voor de sluiting, maar had de verbouwing wel graag willen voortzetten. Dat staat Halsema niet toe, omdat ze het herstel van de openbare orde belangrijker vindt en ze helemaal geen activiteit in het pand Linnaeusstraat 83 wil.