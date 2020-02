Sluiting van coffeeshops ligt net zo gevoelig als sluiting van ramen

Na de Wallen zijn nu de coffeeshops aan de beurt. Burgemeester Femke Halsema wil de overlast van wiettoeristen terugdringen. Minder coffeeshops in de stad staat hierbij nadrukkelijk op de agenda.

Halsema weet als geen ander hoe gevoelig de aanpak van coffeeshops ligt in de stad, de politiek en in haar eigen college. Dus opereert ze uiterst voorzichtig, zoals ze al eerder deed toen ze de toekomst van prostitutie op de Wallen aan de orde stelde – ook zo’n gevoelig dossier.

In haar brief die vrijdag naar de gemeenteraad ging, kondigt ze een ‘verkenning’ aan naar manieren om de cannabismarkt beter te beheersen. Op het stadhuis wordt hierbij nadrukkelijk nagedacht over sluiting van coffeeshops, want het doel van deze verkenning is minder overlast van blowende toeristen in de binnenstad. De wetenschap dat de meeste coffeeshops draaien op toeristen zorgt voor een heldere formule: minder coffeeshops = minder toeristen.

De burgemeester zoekt ook naar mogelijkheden om de, nu nog illegale, aanvoer van hasj en wiet te reguleren en criminelen weg te houden van de achterdeuren van de coffeeshops. Halsema vreest dat de verharding op de drugsmarkt anders overslaat naar de coffeeshops.

Haar aanpak van de coffeeshops doet sterk denken aan die van de Wallen. Vorig jaar stelde Halsema een aantal scenario’s op voor de toekomst van raamprostitutie. Zo probeerde ze draagvlak te krijgen voor deze ingreep in de historische binnenstad. Met succes, want inmiddels wordt onderzocht of prostitutie ook op andere plekken in de stad kan.

Tolerant imago

Dat de Wallen én de coffeeshops kort na elkaar op de politieke agenda staan, maakt duidelijk dat het imago van Amsterdam als stad waar alles kan een grondige opknapbeurt krijgt. Dat kunnen we zonder overdrijven een historische omwenteling noemen. De coffeeshops en de rosse buurt vormen tenslotte belangrijke pijlers onder het tolerante imago van de stad in het buitenland. Dat die nu ter discussie staan, trekt dan ook internationale media-aandacht.

Sluiting van coffeeshops ligt net zo gevoelig als sluiting van ramen. Vooral D66 en GroenLinks hebben moeite met deze volgende inperking van de Amsterdamse tolerantie. Eigenlijk wilde Halsema ook het ingezetenen­criterium meenemen in de verkenning, waardoor coffeeshops niet meer toegankelijk zijn voor toeristen, maar dit stuit op bezwaren binnen het college.

De burgemeester probeert eerst de geesten rijp te maken voor een aanpak van coffeeshops. Ze heeft onderzoek laten doen, waarbij toeristen op de Wallen is gevraagd naar hun motieven om naar de stad te komen. Voor een meerderheid, 57 procent, zijn de coffeeshops een belangrijke of zeer belangrijke reden om hiernaartoe te komen. Van de Britse toeristen zijn ze zelfs bij een derde de belangrijkste reden.

Als de coffeeshops dicht zouden gaan, komt 44 procent van de Wallentoeristen niet meer of minder vaak naar Amsterdam. De Wallen zelf en de prostitutie zijn voor dezelfde toeristen een veel minder belangrijke reden om naar Amsterdam te komen.