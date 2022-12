Sluiting souvenirwinkel Westermarkt vanwege overtreding regels winkeldiversiteit

Beeld Joris van Gennip

Volgens het bestemmingsplan zou de winkel een detailhandel moeten zijn, maar de gemeente schrijft dat het winkelaanbod vooral bestaat uit souvenirs en drugsgerelateerde producten. Daarmee handelt de winkel als souvenirwinkel en headshop, wat in strijd is met het huidige beleid voor winkeldiversiteit.

De gemeente heeft verschillende controles uitgevoerd. Hoewel de ondernemer meerdere kansen heeft gekregen om het beleid aan te passen, is dit niet gebeurd. Daarom is de winkel gesloten.

Na de sluiting kan de ondernemer een plan aanleveren over hoe de zaak weer volgens de regels wordt ingericht. Dan kan de onderneming mogelijk weer open.

Winkeldiversiteit

Amsterdam zette in 2017 een stop op toeristenwinkels in het centrum. Met het plan ‘Winkeldiversiteit Centrum 1’ wijzigde de gemeente in 2018 in een keer een aantal bestemmingsplannen voor de binnenstad.

Er kwam een verbod op nieuwe winkels met een toeristische functie, zoals souvenirwinkels, smartshops en minisupermarkten. Maar ook op zogeheten toeristenwinkels en eetwinkels, waar men Nutellawafels of ijsjes kan halen.

Onder een vergrootglas

Ook de souvenirwinkels, headshops, smartshops en minisupermarkten in de binnenstad liggen onder een vergrootglas van politie en gemeente. In november werd een souvenirwinkel op de Nieuwendijk voor 6 maanden gesloten op last van de burgemeester, omdat er illegaal softdrugs werden verkocht.

Halsema liet vorig jaar zes winkels op de Nieuwendijk sluiten omdat die spullen verkochten waarmee harddrugs kunnen worden bewerkt. Die zaken zijn inmiddels weer open.

