Sluiting Nesciobrug uitgesteld vanwege onvrede van omwonenden

Fietsers op de Nesciobrug. Beeld Joris van Gennip

De 780 meter lange fiets- en voetgangersbrug zou vanaf 3 oktober dichtgaan om de Westelijke Merwedekanaaldijk, waarop de brug uitkomt, te herstellen. De dijk moet opnieuw geasfalteerd worden vanwege verzakking van de weg. Die werkzaamheden zijn nog steeds nodig, maar zijn uitgesteld tot zaterdag 15 oktober.

Maandag werd de brug wel met hekken afgezet. Deze werden later op de dag weer verwijderd. “We willen eerst de tijd nemen om de omwonenden goed te informeren over de noodzaak van de reparatie, de planning en de omleidingsroute,” laat een woordvoerder van de gemeente weten. “Dat is in eerste instantie niet goed gegaan en daardoor is er veel onduidelijkheid en onvrede ontstaan.”

Door middel van een informatiebrief en lichtkarren zal de buurt geïnformeerd worden. Daarna gaat de brug van 15 tot en met 23 oktober dicht, en wordt de Westelijke Merwedekanaaldijk van 15 oktober tot en met 4 november afgesloten. Het verkeer wordt gedurende die tijd omgeleid.

