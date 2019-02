Sluiting kinderopvang: 'Waar moet mijn kind heen?'

Nikita Rijo heeft een zoontje van drie op Fesa, een kleinschalig kinderdagverblijf op de Volendammerweg. Ze heeft een baan in de administratie, maar overweegt minder te gaan werken als er voor 1 juli geen nieuwe plek is voor het kinderdagverblijf.



"Andere kinderdagverblijven zijn veel verder weg, en hebben een andere sfeer dan Fesa. Hier kennen alle leidsters de kinderen. Dat vonden we voor de hechting heel belangrijk."



Fesa zit sinds 2010 op de Volendammerweg. Vanaf het begin was het duidelijk dat de locatie tijdelijk was. "Maar het was midden in de crisis, de gemeente wist ook niet wanneer er iets anders zou komen," zegt eigenaresse Fera Djozovic.



Tijdelijke plek

"Nu komen er honderd huurwoningen en moeten we weg. Maar er is geen goede andere plek. Wat ons is aangeboden, waren ruimtes zonder daglicht, of zonder buitenruimte. Ik ga toch geen kinderen opvangen in een gevangenis."