Sluiting Hemwegcentrale ook gevolgen voor kolenwerkers

Het besluit van het kabinet heeft OBA verrast, zegt directeur Harm Winkeler. "Daardoor kan het niet anders of het krijgt een werkgelegenheidseffect," zegt Winkeler.



Of en hoeveel banen er op losse schroeven staan kan hij nog niet inschatten, daarvoor is het nieuws te vers. Maar ook OBA is ervan uitgegaan dat de Hemwegcentrale nog tot eind 2024 zou draaien, zoals vorig jaar nog werd afgesproken door Nuon en minister Eric Wiebes. "Het streven is uiteraard alle medewerkers aan boord te houden."



Grote klant

Met Nuon verliest OBA een grote klant. De Hemwegcentrale was per jaar goed voor 1,5 tot 1,8 miljoen ton steenkool. Dit volume zegt Winkeler moet je maal twee tellen omdat het ook nog eens via de transportband naar de Hemwegcentrale wordt gebracht. Dat is 15 tot 20 procent van de totale overslag door OBA, naar met name Duitsland.



OBA was al met het ministerie van Economische Zaken in gesprek over de consequenties van de sluiting na 2024. Het bedrijf dringt nu ook aan op compensatie voor het snelle en plotselinge wegvallen van de Hemwegcentrale.



Onlangs besloot OBA al een flink deel van het reusachtige haventerrein, 20 procent, te gebruiken voor andere bulkproducten dan steenkool. Daarmee liep het bedrijf vooruit op het besluit van het Amsterdamse havenbedrijf dat het in 2030 afgelopen moet zijn met kolen in Amsterdam. Maar, zo benadrukte OBA toen, het havenbedrijf heeft sinds de start in 1954 altijd ook mineralen en agrarische bulkstoffen overgeslagen.