Sluiting dreigt: een derde Amsterdamse kantoren niet duurzaam genoeg

Beeld Getty Images/EyeEm

Uit onderzoek van vastgoedadviseur Colliers blijkt dat Amsterdamse kantoren er qua duurzaamheid nog gunstig voor staan vergeleken met de rest van het land. In heel Nederland scoort bijna de helft van de kantoorruimte onder de maat, wat betekent dat er tenminste een ‘C’ op het energielabel moet worden gehaald. Een derde van de kantoren heeft zelfs helemaal geen energielabel; in Amsterdam geldt dat voor een op de vijf kantoren.

De hoeveelheid niet-duurzame kantoorvloer is in de hoofdstad wel het allergrootst: 1,75 miljoen van de 5,3 miljoen vierkante meter kantoorvloer scoort onder de maat of heeft helemaal geen label. Vooral langs de A10-West, in Zuidoost en in Noord vallen veel kantoorgebouwen door de mand. 594.000 vierkante meter kantoorruimte zonder energielabel dateert van voor 1990 en moet grondig worden aangepakt om nog aan de normen te voldoen.

Dat is onvermijdelijk, omdat vanaf 2023 een kantoor dat niet aan de voorwaarden voldoet volgens het Bouwbesluit niet meer gebruikt mag worden. “Wij verwachten dat de helft van de kantoren in Nederland die nu nog geen label heeft of te laag scoort, nog aangepakt kan worden,” zegt Jeroen Bloemers van Colliers.

Tijd dringt

“De tijd begint te dringen. De bouwwereld heeft het nu al hartstikke druk. Of er de komende anderhalf jaar ruimte is voor al deze werkzaamheden is nog maar de vraag. Als iedereen afwacht, is er een risico dat het niet zal lukken om alles aan te passen.”

Volgens Bloemers weten veel gebouweigenaren niet dat ze over anderhalf jaar aan de nieuwe norm moeten voldoen. “We hebben wel eerder onderzoek gedaan, daaruit bleek vooral bij particuliere beleggers een kennisachterstand.”

40 procent van de overheidsgebouwen heeft nog helemaal geen energielabel, nog eens 10 procent scoort slechter dan C.

Dwangsom

Amsterdam heeft de controle op de maatregel uitbesteed aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Die zal vanaf 1 januari 2023 controleren en handhaven. Overtreders krijgen dan tot acht weken de tijd om alsnog aan de regels te voldoen, anders volgt een dwangsom die vaak 1,5 keer de opknapkosten bedraagt. In extreme gevallen kan een kantoor worden gesloten.

Wie de eindstreep alsnog haalt, kan niet op de lauweren rusten. “Label C is nog maar een eerste stap,” zegt Bloemers. “Dat is nog niet extreem ambitieus, maar de verwachting is dat de eisen daarna strenger worden. Daar zit wel een risico in voor eigenaren.”

“Soms gaat het om een betrekkelijk eenvoudige ingreep. Het toepassen van ledverlichting of aanpassingen aan het dak zijn dan voldoende om op C of hoger uit te komen.” Maar sommige kantoorpanden vergen rigoureuze ingrepen, vooral als die voor 1990 zijn gebouwd.

“Of die investering het waard is, hangt af van de vraag naar kantoorruimte in het gebied. Bij veel leegstand in de buurt is het gebouw moeilijker te verhuren. Dan kan transformatie naar bijvoorbeeld woningen een oplossing zijn. Dat wordt aantrekkelijker nu de woningprijzen sterk stijgen.”

Zo is in Diemen nauwelijks nog sprake van niet-duurzame kantoren, omdat daar de afgelopen jaren de helft van de kantorenvoorraad is gesloopt of verbouwd tot woonruimte. Hetzelfde is inmiddels gaande in Amsterdam Zuidoost.