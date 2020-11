Sluiting dreigt door forse bezuiniging voor 4 bibliotheken

Beeld Jakob Van Vliet

Het viel OBA-directeur Martin Berendse rauw op zijn dak toen hij drie weken geleden hoorde over de nieuwe stadsbegroting. Hieruit bleek dat de wethouder van plan is 2,8 miljoen te bezuinigen op de cultuurbegroting, waarvan de OBA 1,5 miljoen voor haar rekening moet nemen. Terwijl de OBA volgens Berendse maar voor vijftien procent van de totale begroting staat.

Het zou betekenen dat er moet worden gekeken naar een mogelijke sluiting van enkele van de kleinste vestigingen in de stad. Zeven locaties komen in aanmerking: de OBA Van der Pek in Noord, de OBA Bos en Lommer of Spaarndammerbuurt in West, OBA Geuzenveld in Nieuw-West, het Olympisch Kwartier in Zuid en Linnaeus of IJburg in Oost.

Alternatieve oplossing

“Er wordt met man en macht aan gewerkt om de sluitingen te voorkomen,” vertelt Berendse. “Maar om zo’n groot bedrag in 2023 te kunnen halen, zouden al voor 1 januari 2021 een aantal huurcontracten moeten worden stopgezet.” De directeur hoopt daarom nog voor die tijd op een alternatieve oplossing.

Zelf ziet hij mogelijkheden in een samenwerking met buurtvoorzieningen zoals buurthuizen die onder de portefeuilles Onderwijs, Welzijn, Economie en Cultuur vallen. “Laten we kijken of we ruimtes kunnen delen, door samen op te trekken kunnen portefeuilles ook worden gedeeld.”

Toch is er voor de OBA nog een sprankje hoop. “Afgelopen woensdag is de begroting in de raad besproken en heel veel partijen hebben gezegd dat ze hier enorm van zijn geschrokken.”



Cultuurwethouder Touria Meliani is gevraagd met de OBA te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn dan de locaties te sluiten. “Die heeft dat toegezegd, dus volgende week gaan we samen in gesprek,” aldus Berendse.

Nog geen zekerheid

Voorlopig is de begroting nog een voorstel, zegt de woordvoerder van wethouder Meliani. “Zelf vinden we de bezuiniging ook heel pijnlijk en we snappen dat het een enorme opgave voor de OBA is. We gaan daarom samen met hen kijken hoe we de bezuinigingen op een zo goed mogelijke manier kunnen invullen.”

Over het moeten sluiten van bepaalde OBA-locaties is de woordvoerder op de hoogte. Maar er is nog geen zekerheid of dit soort maatregelen daadwerkelijk moet worden genomen. Toch ziet Berendse het somber in: “In de afgelopen tien jaar is er al veel bezuinigd op cultuur, en de ervaring leert dat dit soort bezuinigingen nooit worden teruggedraaid.”

De komende weken gaat het bestuur met de OBA in gesprek. Op 2 december moet meer duidelijk worden, wanneer het tweede deel van de commissievergadering plaatsvindt. De komende twee weken zijn volgens Berendse voor de OBA dan ook ‘ongelooflijk belangrijk’.