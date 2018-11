Sluisbuurt toch aangesloten op stadsverwarming

Vorig jaar besloot de gemeenteraad dat stadsverwarming voortaan uit den boze is in nieuwbouw. In goed geïsoleerde, nieuwe woningen lijken genoeg duurzamere alternatieven te zijn voor het warmtenet dat met een temperatuur van 90 graden Celsius uit de gascentrale van Nuon komt.



Toch kwam wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) van de zomer met het voorstel om ook de bijna zesduizend nieuwe woningen in de Sluisbuurt aan te sluiten op het warmtenet. Het kwam haar toen op scherpe kritiek te staan van hoogleraren en haar eigen partij GroenLinks, waarna ze haar plan terugtrok.



Warmtenet

In het aangepaste warmteplan dat ze nu presenteert gaat het om de helft van de Sluisbuurt, om 2700 woningen. Daar komt de verwarming dus vanaf 2022 uit een retourleiding uit het Oostelijk Havengebied, van 55 graden. Deze 'gecascadeerde stadswarmte' is volgens Van Doorninck nu 'het best haalbare en meest duurzame resultaat' voor de Sluisbuurt.



Voor de tweede helft van de buurt ligt alles nog open, zegt een woordvoerder. Daar zou dus ook verwarming kunnen komen die niet gebaseerd is op het warmtenet van Nuon. Voor de eerste 2700 woningen geldt bovendien dat projectontwikkelaars vrijgesteld kunnen worden van de aansluiting op stadsverwarming. Voorwaarde is wel dat ze aantonen dat het alternatief minstens zo veel CO2 bespaart als warmte uit de retourleiding.



Volgens Van Doorninck biedt het plan nu 'meer flexibiliteit om steeds de meest duurzame techniek in te zetten'. Ze benadrukt ook dat Nuon de komende jaren een biomassacentrale bouwt zodat het warmtenet nog maar voor de helft door fossiele brandstoffen wordt gevoed.



