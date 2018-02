Slots op Schiphol worden handelswaar

Nu nog mogen zulke rechten niet worden doorverkocht. De handel in slots is een manier om de beperkte hoeveelheid vliegbewegingen optimaal te benutten. Schiphol zit aan zijn limiet van 500.000 starts en landingen.



Nu worden slots toegewezen door een onafhankelijke instantie. Omdat Schiphol vol zit, komen nieuwkomers niet meer aan de bak en kunnen anderen niet uitbreiden.



Vorig jaar pleitte Easyjettopman William Vet in Het Parool al voor slothandel. De Britse maatschappij, nummer twee op Schiphol, loopt tegen de grenzen aan.



Verzet

Vorig jaar onderzocht het aan de UvA gelieerde SEO Economisch Onderzoek al dat slothandel een oplossing kan zijn voor de groei van Schiphols bestemmingennetwerk.

Het ministerie onderzoek of slothandel mogelijk is.



Zowel Europese regels als internationale luchtvaartvoorschriften staan die handel niet in de weg. Nederland verzette zich er tot nu tegen om de onafhankelijke toewijzing van landingsrechten niet te doorkruisen.



In onder meer Groot-Brittannië worden al slots verhandeld. Zo kocht KLM vorig jaar landingsrechten op London City Airport van regiovlieger Cityjet.



De handel is uiterst lucratief. SAS verkocht vorig jaar vier paren start- en landingsrechten voor 75 miljoen euro.