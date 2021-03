Slotoffensief Amsterdam helpt niet, senaat stemt voor kraakwet

Beeld Nosh Neneh

Het wetsvoorstel van Daniel Koerhuis (VVD) en Madeleine van Toorenburg (CDA) moet de tijd tussen een aankondiging en een daadwerkelijke ontruiming van een kraakpand verkorten. Eerder uitten senatoren twijfels over de uitvoerbaarheid van de initiatiefwet, maar een meerderheid van VVD, CDA, JA21, FVD, Fractie-Otten, 50PLUS en PVV stemde voor.

Op dit moment kunnen krakers nog een kort geding aanspannen als een ontruiming is aangekondigd. Dat kan tot acht weken duren. Koerhuis en Van Toorenburg willen dit veranderen. Ze willen dat krakers strafrechtelijk worden beoordeeld in plaats van civielrechtelijk. Daardoor kan de rechter-commissaris al binnen drie dagen toestemming geven voor de ontruiming.

Volgens de Amsterdamse bestuurders leidt de wet tot flink meer werk voor de politie, het Openbaar Ministerie en de rechtbanken. Het kan er zelfs toe leiden dat ontruimingen langer op zich laten wachten. Ook denken ze net als een deel van de senatoren dat de wet niet uitvoerbaar is. Ze wijzen er ook nog op dat het kraakprobleem in de hoofdstad bijna is verdwenen.