Sloterweg afgesloten vanaf juli, ook voor bestemmingsverkeer

Dankzij het vele sluipverkeer dat de weg gebruikt om bij de A4 te komen, klagen omwonenden al lang over onveiligheid. Auto’s en vrachtwagens rijden te hard of halen fietsers van dichtbij in.

De gemeente besloot in januari vorig jaar al dat de doorgaande weg afgesloten moest worden. Zo kon het verkeer niet meer door de woonwijk Sloten rijden.

Destijds zette de gemeente in op een systeem met kentekenherkenning, zodat omwonenden en ondernemers met een ontheffing wel toegang zouden krijgen tot de straat. De camera’s werden al geplaatst, maar het systeem liep vertraging op. Volgens de gemeente was het ‘intelligente toegangssysteem’ nog niet betrouwbaar genoeg.

‘Gevaarlijk verkeer wacht niet’

De gemeente verwacht dat het kentekenherkenningssysteem eind 2023 in de lucht is en dat bestemmingsverkeer dan een ontheffing voor de straat kan aanvragen. Dat de straat nu al afgesloten wordt, noemt stadsdeelbestuurder Nazmi Türkkol ‘noodzakelijk’.

“Onlangs zijn er weer ongelukken gebeurd met fietsers en automobilisten. De urgentie om de situatie veiliger te maken, is hoog. We mogen niet toestaan dat er opnieuw iemand voor het leven beschadigd raakt, of erger. De slimme toegang laat op zich wachten. Het gevaarlijke verkeer wacht niet.”

Moeizame discussie

Aan de maatregelen voor de Sloterweg ging een moeizame discussie vooraf. Maar liefst 132 mensen meldden zich bij een inspraakavond. Voorstanders van de maatregelen roepen al lang om meer verkeersveiligheid in de straat. Tegenstanders zijn bang dat de verkeersdrukte verschuift naar de omliggende straten en dat bewoners onnodig om moeten rijden.

Het doorrijdverbod wordt aangegeven met borden en gehandhaafd met een camera. Alle adressen zijn bereikbaar en het verkeer moet soms drie tot vier minuten omrijden, aldus de gemeente. Hulpdiensten, bussen en motorfietsen mogen gewoon doorrijden.

