Sloterstrand geen officiële zwemplek meer: volgepoepte zwemluiers en blauwalg doen stadsstrand de das om

Na jaren kwakkelen is het Sloterstrand afgevoerd van de lijst met officiële zwemplekken. Het stadsstrand kan de peuterpoep en blauwalg niet meer aan.

Het was eigenlijk helemaal geen slecht jaar voor de waterkwaliteit in de Sloterplas. Maar toen in augustus 2022 de meters alsnog begonnen uit te slaan, wisten ze bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht genoeg: dat betekent het einde van het Sloterstrand als officiële zwemlocatie.

De provincie Noord-Holland heeft in april officieel laten weten dat het stadsstrand is afgevoerd van de lijst met goedgekeurde zwemplekken. “Heel spijtig,” zegt Joost Stoffels, die namens het waterschap verantwoordelijk is voor de metingen en analyse van de waterkwaliteit. “Maar het kwam niet als een verrassing.”

Geen discussie

Er was ook geen discussie mogelijk. De Europese richtlijnen voor het zwemwater vereisen dat een zwemplek niet vijf jaar op rij slecht mag scoren. Stoffels: “Is het twee jaar onder de maat, maar daarna weer twee jaar goed, dan kan de provincie als toezichthouder nog een uitzondering maken. Maar in het geval van het Sloterstrand was er helaas geen sprake van een opwaartse lijn. De Europese regels zijn streng, maar wel op hun plaats. Zwemmen op een officiële zwemlocatie moet veilig zijn, zeker voor kwetsbare groepen als kinderen en ouderen.”

Dat was in de Sloterplas niet meer het geval. Stoffels benadrukt dat zich nooit zieke zwemmers hebben gemeld, maar de waterkwaliteit was met name in de zomermaanden onder de maat. Bij metingen kwam een onaanvaardbaar hoge concentratie fecale coliforme bacteriën aan het licht. In gewoon Nederlands: de poepbacterie.

Stoffels: “Onderzoek van monsters in het laboratorium wees uit dat het in beperkte mate om uitwerpselen van honden en vogels ging. Het leeuwendeel was afkomstig van mensen. Alles wijst op kleine kinderen met overvolle zwemluiers.”

Want dat is het sterke vermoeden bij het waterschap: dat die kleine koters onzindelijk en eensgezind op warme zomerdagen het stadsstrand van de lijst met officiële zwemlocaties hebben gescheten. We kunnen het de kinderen moeilijk kwalijk nemen, maar we kunnen wel een beroep doen op de ouders, zegt gebiedsmanager Jowini Hooplot. “Het probleem van de slechte waterkwaliteit begint naar alle waarschijnlijkheid op het strand. We zorgen in de zomer voor extra afvalbakken en toilethokjes, maar die moeten wel worden gebruikt.”

Internationale allure

De problemen met de poepbacterie zijn ook begonnen met de inspanningen om van de Sloterplas een populair stadsstrand te maken. In 2017 doopte het stadsbestuur de oude Varkensbaai om tot Sloterstrand, stortte een grote hoeveelheid zand en sprak daarbij de hoop uit dat het nieuwe stadsstrand een verblijfsplek met internationale allure zou worden. Dat is gelukt, maar wel met het onverwachte neveneffect van de fecale bacteriën. Stoffels: “Zeker op warme dagen is het ontzettend druk. En dat zien we vrijwel meteen terug in de metingen.”

Dat was een tegenvaller voor de medewerkers van het waterschap, die in de jaren daarvoor met man en macht in de weer waren geweest om een andere tegenstander in de Sloterplas aan te pakken: de blauwalg. Ook die leverde geregeld een negatief zwemadvies op. Door een reeks van kostbare maatregelen, variërend van schermen met mosselen die het water filteren tot het kunstmatig creëren van stroming, behoren de problemen met de ziekmakende alg goeddeels tot het verleden.

Maar dat was de blauwalg. Nu staan de peuters met hun afgeladen zwemluiers vrolijk te kraaien in het ondiepe water. Waterspecialist Stoffels: “We denken na over maatregelen in het water. Het Sloterstrand bevindt zich in een luwe hoek van de Sloterplas. We onderzoeken of we met een opening in het mosselscherm voor meer doorstroming kunnen zorgen. Of met een pomp. Maar dat zijn kostbare maatregelen waarvan het effect nog moet worden onderzocht. Het probleem gaat de komende zomer nog niet verholpen zijn. Daar hebben we echt meer tijd voor nodig.”

Gedragsverandering

De korte klap zal op het strand moeten worden toegebracht. Daar staat de gebiedsmakelaar met zijn voorlichters en handhavers klaar voor de warme dagen. “We willen dat het Sloterstrand zo snel mogelijk weer een officiële zwemlocatie wordt,” zegt Hooplot. “De sleutel is gedragsverandering en daar zetten we op in. Met zachte drang, door mensen te informeren. Maar er komen ook geregeld handhavers op het strand. Als zij een overtreding waarnemen, worden mensen aangesproken op hun gedrag en worden ook boetes uitgedeeld.”

Want: er zal blijven worden gezwommen in de Sloterplas, officiële zwemlocatie of niet. Wel komt vanaf deze zomer een waarschuwingsbord op het Sloterstrand met de mededeling dat er vanwege het negatieve advies voortaan op eigen risico wordt gezwommen.

Stoffels: “Wij blijven als waterschap ook gewoon onze metingen uitvoeren, maar de resultaten zullen niet meteen naar de provincie gaan als toezichthouder. Het is nu zaak om te zorgen voor een paar goede jaren, dan komt het Sloterstrand weer in beeld als officiële zwemplek. En dat is toch waar het allemaal om draait.”

Officiële zwemplekken Het zwemseizoen is deze week van start gegaan. Nu het Sloterstrand van de lijst is gehaald, houdt Amsterdam dit jaar nog negen officiële zwemplekken over: het strand en de speelsloot in De Hoge Dijk in Zuidoost, het strand en de speelvijver van de Gaasperplas, twee oevers en de zwemsteiger in De Nieuwe Meer in de Oeverlanden en Strand IJburg en het strand in het Diemerpark, beide op IJburg. Net buiten de stad zijn als officieel zwemwater aangewezen: de Grote Speelweide in het Amsterdamse Bos, Het Twiske in Landsmeer en Oostzaan en de stranden van de Ouderkerkerplas in Ouder-Amstel. In totaal telt Noord-Holland 151 officiële zwemlocaties.