Sloterplas optie voor drijvende zonnepanelen

De Sloterplas wordt genoemd als optie om drijvende zonnepanelen in te plaatsen. Beeld Marc Driessen

De drijvende zonnepanelen zijn een van de vele mogelijkheden die voor de regio Noord-Holland Zuid op een rij zijn gezet in de Regionale Energiestrategie (RES). Daarbij gaat het verder vooral om zonnepanelen op grote daken in Amsterdam en zo’n zeventien windturbines.

Vergeleken met de stormachtige discussie die is ontstaan over de windmolenplannen is er weinig aandacht geweest voor de zonnepanelen op water. Dat daarover wordt gedacht werd pas onlangs opgemerkt door de Vrienden van de Sloterplas. Deze vereniging maakt zich zorgen omdat ze de weidse openheid van de plas wil bewaken, net als de ruimte om te zwemmen en zeilen.

De kans dat de drijvende zonnepanelen er komen is vooralsnog klein. Binnen de RES zitten ze als het ware op de reservebank voor het geval dat zonnepanelen op daken en windturbines te weinig duurzame energie opbrengen. Ook kan het zijn dat de mogelijkheid van zonnepanelen op deze plassen alsnog op tafel komt als de rijksoverheid aandringt op meer duurzame energie in deze regio.

Nee, tenzij

Met die kanttekening heeft de gemeente de drijvende zonnepanelen op Sloterplas, Gaasperplas en Nieuwe Meer dan ook afgewezen: het is ‘nee, tenzij’. Er wordt dus pas opnieuw naar gekeken als een lange rij andere mogelijkheden om duurzame energie op te wekken is afgevallen. En dan moet nog blijken of er initiatiefnemers te vinden zijn die er brood in zien om zulke drijvende zonnepanelen te plaatsen.

Eerder deze zomer werd duidelijk dat in de Sloterplas een theater wordt gebouwd. Theater De Meervaart, nu nog aan de rand van de plas, krijgt een nieuw, iconisch gebouw dat uitsteekt tot in het water. Dat was de uitkomst van een verhitte discussie waarbij in Nieuw-West veel protest loskwam, onder meer van de Vrienden van de Sloterplas.