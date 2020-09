Sloterplas Festival keert na tien jaar terug, in coronatijd

Het Sloterstrand aan de Sloterplas. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het festival in Nieuw-West is in 2009 ontstaan. Maar na de editie van 2010 besloten de verschillende producenten met hun eigen festivals door te gaan, waaronder foodfestival Smaakboulevard en cultureel festival Souk&Co.

Mede-producent Arjen Barel zegt: “Ik kan er vervolgens wel een mooi verhaal van maken, met corona en alles, maar het komt erop neer dat er volgens de gemeentelijke subsidie hier maar één festival mocht komen. En toen dachten we: laten we gewoon weer de krachten bundelen.”

Buurtfeest

Het Sloterplas Festival is daarmee een van de weinige festivals die wel doorgaan sinds de uitbraak van de coronacrisis. “We vroegen ons ook af: moeten we dit wel willen? De sfeer wordt toch anders. Maar als de keuze is: óf niks doen, óf dan maar op deze manier, dan vinden we het belangrijk dat we toch iets organiseren.“

Bijgevolg: veel terrassen en dranghekken op het festival, en bovendien mogen er maar 250 mensen tegelijkertijd binnen zijn, waar er tien jaar geleden 6000 tot 8000 mensen gedurende de hele dag op de festiviteiten af kwamen.

Het onderstreept echter wel het karakter van het festival als buurtfeest. “We hebben ons daar altijd al op gericht: zo kunnen jonge dj's uit de buurt zichzelf presenteren, en hebben we een participatietraject voor culinaire initiatieven.” Ook kunnen kinderen met elkaar spelen.

De GGD is nog bezig met het bekijken van de plannen van Barel, maar hij verwacht daar geen problemen mee. Nu hoopt hij nog vooral níet dat er een lange rij voor het festivalterrein staat op de twintigste. “Vroeger zou ik gezegd hebben: dat is tof! Maar nu probeer ik het vooral zo goed mogelijk te doen voor het aantal mensen dat ik maximaal kan herbergen.”