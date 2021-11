Slooppand Ringdijk 8 in Oost gekraakt ‘uit protest tegen Eigen Haard’

Krakers en politie voor Ringdijk 8 in Amsterdam-Oost. Beeld Paul Vugts

Het pand is van woningbouwvereniging Eigen Haard, dat het in 2022 wil slopen. Volgens de krakers is daar nog geen vergunning voor, dus zal het pand nog een tijd leeg staan.

‘Belabberd onderhoud’

Volgens de krakers huisvest Eigen Haard huurders, onder wie ouderen, ‘in slecht gerenoveerde huizen, besmet door muizen en vocht’. Onderhoud gebeurt belabberd, staat in een pamflet dat de krakers op straat uitdelen: ‘Huurders zitten meerdere dagen zonder verwarming, gas en water.’

In tijden van woningnood ‘wordt het tijd dat woningcorporaties zoals Eigen Haard hun verantwoordelijkheid nemen’, schrijven de krakers. ‘Deze sociale huisvestingsmaatschappijen hebben herhaaldelijk sociale woningen verkocht aan de particuliere sector.’ En: ‘Genoeg is genoeg.’ De krakers roepen buren op langs te komen met ideeën om het pand te gebruiken.

De politie is poolshoogte komen nemen, maar grijpt vooralsnog niet in.

‘Straks 11 in plaats van 9 woningen’

Een woordvoerder van Eigen Haard verwacht dat de woningbouwvereniging aangifte zal doen van de kraak. Het pand op nummer 8 hoort in een rijtje van 6 panden met 9 woningen van de woningbouwvereniging. Door gedeeltelijke sloop en nieuwbouw moeten er 11 nieuwe ‘duurzame’ sociale huurwoningen komen in plaats van de huidige 9. Het pand op nummer 5 is een monument en wordt niet gesloopt, het ‘beeldbepalende’ maar vervallen pand op nummer 4 zal worden gerenoveerd.

Eind deze maand wordt de buurt volgens de woordvoerder bijgepraat.