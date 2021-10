Sloop panden Van Eeghenstraat (tijdelijk) stilgelegd door mogelijke broedplek gierzwaluwen

De drie geschakelde villa’s in de Van Eeghenstraat die plaats moeten maken voor een nieuwbouwcomplex. Beeld Joris van Gennip

De panden moeten tegen de vlakte voor een nieuwbouwcomplex van zes appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Omwonenden hebben lang geprotesteerd tegen de bouwplannen, vooral vanwege aantasting van het negentiende-eeuwse karakter van de straat. Het protest mocht niet baten, maar nu wordt de sloop toch tijdelijk stilgelegd, bevestigt projectontwikkelaar Rob Voet.

Vorige week trok de Partij voor de Dieren aan de bel over de bescherming van gierzwaluwnesten. Raadslid Anke Bakker zag op gemeentelijke vogelkaarten dat delen van het dak in elk geval in 2019 door deze vogels zijn gebruikt als broedplek.

Schrale troost

De gierzwaluw wordt beschermd door de Wet natuurbescherming, en hun nest moet gedurende het hele jaar worden beschermd. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan het college en een buurtbewoner heeft vervolgens melding gedaan bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Nu moet worden onderzocht of er inderdaad nesten op het dak liggen.

“We moeten dus even wachten met slopen tot we alles in kaart hebben gebracht en de bouwvergunning goed geregeld hebben,” bevestigt ontwikkelaar Rob Voet. “Ik neem aan dat we heel snel gewoon kunnen doorgaan.” Omdat het nu geen broedseizoen is, gaat hij er niet vanuit dat er momenteel gierzwaluwnesten liggen. “En het dak is groot genoeg om in de bouwplannen rekening te houden met een broedplek,” zegt Voet.

Jos Korver, buurtbewoner en actievoerder, noemt de sloopstop een ‘schrale troost voor mensen die hiervoor hebben gestreden’. “Er is al zo veel gesloopt en ontmanteld, dat dit eigenlijk gewoon uitstel van executie is.” Het is onduidelijk hoelang het onderzoek precies zal duren.