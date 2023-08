Sloop café Kadoelen in Amsterdam-Noord aanstaande: gemeente geeft vergunning voor nieuw café en woning

Het voormalige café Kadoelen. Beeld Jean-Pierre Jans

“15 augustus gaan we beginnen met de sloop van het café en het bouwrijp maken van het terrein,” legt projectontwikkelaar Ferry Prud’homme de Lodder uit. “Ik ben blij dat alles nu rond is. Na acht jaar kunnen we eindelijk van start. Tot nu toe ben ik alleen maar tegengewerkt.”

Het voormalige café Kadoelen sloot in 2016 de deuren. Volgens historicus Maarten Hell, die uitgebreid onderzoek deed naar de het café, zat er al vier eeuwen onafgebroken horeca op de plek. In 1631 opende op precies dezelfde plek Herberg de Groene Ridder. Destijds gunstig gelegen aan het voormalige veer van Landsmeer naar Amsterdam. Het huidige pand dateert uit de 19de eeuw.

Doorn in het oog van buurt

Sinds de sluiting van het café in 2016 raakte het gebouw in verval en begin 2019 werd het gekraakt, daarna gedeeltelijk illegaal gesloopt. Er brak ook een brand uit. De laatste jaren was het aftakelende gebouw een doorn in het oog van buurtbewoners en het stadsdeel.

In maart werd de kwestie nog besproken in de stadsdeelcommissie. Stadsdeelvoorzitter Brahim Abid liet toen weten Prud’homme de Lodder te willen aanspreken om ‘het bestaande gebouw in orde te maken’.

Dat ‘constructieve gesprek’ is er volgens de projectontwikkelaar ook geweest. “We zijn bij hem langs geweest en dat was een goed gesprek,” zegt hij. “Daaruit bleek dat ze graag wilden dat we zouden beginnen.”

Inmiddels heeft Prud’homme de Lodder een sloopvergunning voor het pand gekregen en vergunningen voor de bouw van een woning en nieuw café. Dat is nog altijd tegen het zere been van direct omwonenden die in maart aan Het Parool vertelden bang te zijn voor ‘parkeer en geluidsoverlast en verstoring van de natuur’. Zij zijn nu niet bereikbaar voor commentaar.

Aan de kant geschoven

De zienswijzen die zij hebben ingediend op de plannen zijn door de gemeente beoordeeld en aan de kant geschoven. In de omgevingsvergunning noemt de gemeente onder andere ‘sloop van het bouwvallige gebouw op korte termijn noodzakelijk’ en wordt vanuit ‘cultuurhistorisch perspectief’ het behouden van horeca op de plek ook wenselijk geacht. Het is de verwachting dat gasten van het café uit de buurt komen, daarom verwacht de gemeente geen parkeeroverlast.

De projectontwikkelaar heeft er ondanks de kritiek van de buurt zin in. “Eind september gaat de eerste paal in de grond, maar dat kan ook een paar weken later zijn,” vertelt hij. “Volgend jaar maart moet het dan cascotechnisch af zijn onder voorbehoud van enkele wijzigingen.”

Met de verkoop hoopt Prud’homme de Lodder ook zo snel als mogelijk te beginnen. “Daar zijn we met de makelaar mee bezig,” zegt hij. “Iedereen kan zich inschrijven. En dat geldt voor het café ook.”

