Slogan Amsterdamse kattenzaak nét niet de slechtste

De winkel aan het Waterlooplein deed met 'Alles om uw poes te verwennen. Ook als u een kater heeft' lang mee om de prijzen, maar moest zaterdag genoegen nemen met het spreekwoordelijke brons.



Nog slechter was bijvoorbeeld 'Voor iedere gleuf een doos' van Moniss Verpakkingsmaterialen uit Lelystad. Het absolute diepte-(of hoogte)punt was echter 'Van kop tot kont, worst in de mond' van worstenbroodjesbakker De Korenbloem in het Brabantse Mill.



Veel kanten

Er werd in totaal 1522 keer op 4 Cats gestemd, goed voor 12,5 procent van de stemmen. Eigenaar Lioni Valentien hoopt volgend jaar stiekem op meer. Dat moet dan gebeuren met een zo mogelijk nog slechtere slogan. "We gaan in ieder geval hard ons best doen en hebben er al een paar die in aanmerking komen. Met poezen en katers kun je veel kanten op."



De site slechteslogans.nl organiseerde de verkiezing in 2017 voor de zevende keer. Organisator Christine Liebrecht nuanceerde de naam van de prijs vorig jaar overigens wel een beetje. "Een slogan kan daadwerkelijk niet goed zijn. Maar de meeste inzendingen die wij binnen krijgen zijn vooral een beetje vaak en daarom ook vaak grappig."