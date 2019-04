Slob: 'Wenselijk als Haga Lyceum concurrentie krijgt'

Dat zei minister Slob (Voortgezet onderwijs, ChristenUnie) vrijdagochtend bij de inloop van de wekelijkse ministerraad. Hij reageert op het nieuws dat het Haga 135 nieuwe aanmeldingen van leerlingen heeft gekregen voor komend jaar. Dat waren er een jaar eerder 84.



Slob wil even afwachten hoe de definitieve cijfers eruit zien voordat hij zijn oordeel uitspreekt over de aanwas bij de omstreden school. "Maar u weet welke zorgen we over deze school hebben. De onderzoeken lopen nu nog en die zijn heel intensief. De inspectie is momenteel, gevraagd en ongevraagd, heel frequent bij het Haga."



'Goed resultaat'

Bestuurder Söner Atasoy van Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), het bestuur van het Haga zei donderdag dat het resultaat 'gezien de omstandigheden' goed is. "We verwachten dat in de volgende ronde er nog eens 30 tot 40 procent aan leerlingen bovenop komt. Ook staat het nog niet vast of we vanaf 1 mei actief leerlingen gaan werven."



De minister benadrukt dat het gaat om een nieuwe school met nog maar een beperkt aantal klassen. "Nieuwe scholen moeten ook groeien, anders komen ze in de gevarenzone als het om leerlingenaantallen gaat. Je merkt dat islamitische ouders hun kinderen naar een school willen sturen die past bij hun geloofsachtergrond."



Nieuwe wetgeving zal straks, in tegenstelling tot nu, de keuzemogelijkheden vergroten, aldus Slob. "Dat lijkt me misschien ook wel zeer wenselijk."



