Slob spreekt steun uit voor gesloten Amsterdamse scholen

Beeld Marc Driessen

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs zei dat na een lang gesprek met bestuurders, schoolleiders en docenten van de zestien Amsterdamse scholen die deze week zijn gesloten op de Louis Bouwmeesterschool in Nieuw-West. Slob kwam iets voor half vier ‘s middags op de school aan (‘minister stapt nu uit’, lazen leraren in de groepsapp) voor een gesprek dat een uur zou duren. Het werd uiteindelijk ruim anderhalfuur.

Slob noemde het na afloop ‘fijn om op deze school ontvangen te worden’, nadat hij via deze krant werd uitgenodigd door een van de bestuurders. “Ik heb de kans gehad om met leraren te spreken die mij over de dagelijkse praktijk vertelden. Als ik die verhalen hoor, dan denk ik: het is ook ontzettend pittig en zwaar.”

‘Rust’

Eerder noemde Slob het besluit om de scholen een week te sluiten nog ‘bijzonder’. “Dat was geen verwijt, maar een constatering,” zegt de ChristenUnie-bewindsman nu. Hij wijst erop dat de school wettelijk gezien meerdere studiedagen achter elkaar mag plakken. “Ik merk dat het de mensen hier heel veel rust geeft.”

Op de vraag of de Onderwijsminister nu meer scholen oproept om de deuren een week te sluiten, klinkt een haastig ‘nee, nee’. “Niet per se een week. Maar als scholen denken meerdere dagen nodig te hebben en de ouders zijn het daarmee eens, dan kan het wel.”

Schoolbestuurder Joke Middelbeek van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden knikt van een afstandje fervent. “Met één studiedag red je het niet. Wij zijn de afgelopen tijd vooral bezig met overleven. Doen er alles aan om de lessen door te laten gaan. Maar in de overleefstand kun je niet nadenken.”

Concrete plannen

Mede daardoor zijn uit de eerste dag nog geen concrete plannen gekomen, al reisde zelfs schoolleider Rina Franke van en ‘bevriende scholenkoepel’ vanuit Friesland naar Amsterdam om ‘mee te denken’. Middelbeek: “Daarmee steunen ze ons ook.” De bestuurder zegt zich gesteund te voelen door de minister. “We zijn op de goede weg.”

Al kwam Slob niet met concrete oplossingen naar het gesprek. Wel nodigde hij de scholenkoepel uit om met een noodpakket te komen. “Ik heb een plan van de G5 (de vier grootste steden plus Almere, red.) gekregen, maar dat is te algemeen. In steden en stadsdelen, met name in Amsterdam, zijn de problemen heel verschillend. Ik heb aangegeven dat ze de ruimte hebben om met een eigen noodpakket te komen.”

Het was ‘een goed gesprek’, stelt Middelbeek. “Ik heb gezegd dat het systeem ons niet helpt en dat de oplossingen buiten de kaders van het systeem gezocht moeten worden. En zeg dan niet meteen ‘dat kan niet’.”

De bestuurder hoopt dat woensdag in de denkexcersitie van deze week het kantelpunt vormt, en dat dan de eerste plannen op papier kunnen worden gezet. De scholen hebben Slob beloofd die plannen volgende week op zijn ministerie in Den Haag te presenteren.