Slob ‘onder voorwaarden’ akkoord met bestuurder Haga

Het Cornelius Haga Lyceum is een islamitische school voor voortgezet onderwijs. Beeld Dingena Mol

Dat blijkt uit een brief van de minister die NRC heeft ingezien. Volgens minister Slob beschikt de door het Haga aangedragen Marcel Heuver over voldoende ‘bestuurlijke kennis en ervaring buiten het onderwijsveld’ en over ‘algemene kennis van en ervaring met het onderwijs’.

Met deze goedkeuring heeft de omstreden islamitische middelbare school de eerste stap gezet om te voldoen aan de aanwijzing die Slob het Haga op 17 september gaf. Die aanwijzing was het gevolg van een zeer kritisch rapport van de Inspectie van het Onderwijs, die in juli onder meer financieel wanbeheer en gebrekkig burgerschapsonderwijs op de school constateerde.

Als het Haga niet voldoet aan de aanwijzing van Slob, die voorschrijft dat de huidige leiding haar verantwoordelijkheden overdraagt op een interim-bestuur, schort de minister de rijksfinanciering van de school op.

Dinsdag laat Slob weten of hij definitief akkoord gaat met het voorstel van het Haga Lyceum.