Slob: 'Haga Lyceum dicht als ze inspectie blijven tegenwerken'

"Dan trek ik de bekostiging in. Dan is het voor een school ook einde oefening, want dan kun je niet de deuren openhouden.''



Nu ontbreekt volgens de ChristenUnie-bewindsman de wettelijke basis om de school op slot te doen. "Als wij de school zouden kunnen sluiten, hadden we dat natuurlijk nu gedaan.''



Hij noemt het 'belangrijk, ook in de richting van Amsterdam' dat duidelijk is gemaakt dat er op de school dingen gebeuren 'die niet in de haak zijn'. Hij wijst erop dat er nieuwe wetgeving in de maak is die omstreden stichting van de school in 2017 had kunnen voorkomen.



Niet acceptabel

Slob noemde het vrijdagochtend 'zeer ernstig' en 'niet acceptabel' dat de inspectie deze week het werk bij een bezoek aan de school onmogelijk werd gemaakt. "Dat was de druppel die de emmer deed overlopen. Dit kán gewoon zo niet. De inspectie zal - aangekondigd en onaangekondigd - door blijven gaan met bezoeken aan de school. Dat mag niet worden verhinderd.''



Slob roemt 'het kordate optreden' van de wethouder van Onderwijs van Amsterdam. "Ik heb daar veel respect voor.'' De keuze voor openheid is ook een waarschuwing, stelt de minister, voor ouders die nu hun kinderen op de school hebben zitten. "Of het nou wel zo verstandig is om kinderen naar deze school toe te sturen."



Ook vindt hij het 'intimiderend' dat er eerder door de school voor de deur van de inspectie in Utrecht werd gedemonstreerd. "Zeer ongebruikelijk.''



