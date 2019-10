Slob dreigt financiering Haga Lyceum per 1 december te stoppen

Haga neemt besluit Slob ‘met korreltje zout’

Directeur-bestuurder Söner Atasoy van het Cornelius Haga Lyceum lijkt zich vooralsnog weinig zorgen te maken over het besluit van minister Slob om de financiering van zijn school stop te zetten. “Je moet dit met een korreltje zout nemen,” zegt hij in een eerste reactie. “We hebben nog een aantal belangrijke procedures lopen voordat de betaling per 1 december stopt.”

“Maar Slob moet vooral doen wat hij denkt dat goed is. Dan gaan wij dat ook doen,” aldus Atasoy. “We gaan nu eerst met z’n drieën in een hoekje zitten huilen en dan gaan we nadenken over vervolgstappen.”

Atasoy vraagt zich ook af hoe de onderwijsminister het voor zich ziet als de bestuurders per direct opstappen en er nog geen interim-bestuurder is aangesteld. “Wie gaat dan de school besturen?”