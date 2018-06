Slijterij Zuidoost dichtgetimmerd na explosie

De winkel is voor onbepaalde tijd gesloten.



In de nacht van dinsdag op woensdag ontplofte er een explosief voor de deur van de winkel. Uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst blijkt dat het een handgranaat betrof.



Herhaling voorkomen

De gemeente Amsterdam treedt streng op tegen het opzettelijk laten ontploffen van een explosief en wil herhaling voorkomen. Daarom is de winkel per direct voor onbepaalde tijd gesloten.



Woensdagochtend, de ochtend na het incident, was de winkel gewoon open. "Wat moeten we anders doen? Ik voel me niet persoonlijk bedreigd," zei de vrouw van de eigenaar toen.



