Slijterij en avondwinkel Ata Can in Osdorp blijven dicht na beschieting en vondst explosieven

Ata Can mag voorlopig niet heropenen. Beeld Dingena Mol

In de nacht van 25 op 26 september plaatsten nog onbekende daders twee explosieven voor de deur van Ata Can die ze gelijktijdig wilden laten ontploffen. De eigenaar kon dat voorkomen, door ze op heterdaad te betrappen. De belagers sloegen vervolgens op de vlucht, de winkelier rende achter ze aan. Hierop werd hij neergeschoten en raakte hij zwaargewond.

De burgmeester sprak destijds van een ‘ernstig gevaar voor de openbare orde’ en gooide de winkels dicht. De eigenaar van de panden zou ze graag heropenen en stapte naar de rechter in een poging hier toestemming voor te krijgen.

Want met een aantal maatregelen valt het wel mee met dat gevaar, zo betoogde de winkelier. Hij stelde voor meer verlichting op straat neer te zetten, meer camera's op te hangen en een WhatsApp-groep te starten met buurtbewoners. Aan de Osdorper Ban hangen al camera's, die de daders destijds in beeld brachten. Dat heeft nog niet geleid tot arrestaties.

Onderzoek

Volgens de burgemeester, recherche en nu dus ook de rechter is de tijd nog niet rijp voor een heropening. Het risico op nieuw geweld zou voorlopig onverminderd hoog zijn - ook met meer straatverlichting. De panden blijven dicht, zeker zolang het onderzoek naar het incident nog loopt.

In dat onderzoek wordt onder meer gekeken of het plaatsen van de explosieven ‘een boodschap uit het criminele milieu’ was. De politie houdt extra rekening met die mogelijkheid omdat een andere winkel aan de Osdorper Ban eerder in september ook al werd beschoten.