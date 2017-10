Slijterij de Ruyter sluit na 107 jaar: 'Nu zijn we nog kwiek'

Het wilde West was geen goede buurt, met veel drugsproblemen, maar toen vloog de welvaart er ineens in Bert Louman

Aan de muur hangen zwart-witfoto's van de winkel en de eerdere eigenaren: de vader en grootvader van Bert. Een foto springt eruit: de drie generaties naast elkaar bij het 80-jarig bestaan van de slijterij in 1990.



De linkerfiguur, grootvader Piet, is er duidelijk later ingeplakt. "We konden hem moeilijk uit de kist halen," zegt Bert. "We wilden zo graag een familieportret." Piet Louman overleed in de oorlog in 1944, de foto stamt uit 1929.



Senior Louman begon de winkel in 1910, drie keer zo klein, met een gelijknamig café eraan vast. Bert wijst naar het plafond. "Hier hingen de wijntonnen." In een hok waar nu de meterkast zit sliep hij destijds.



Het wilde West

Het stel zag de buurt veranderen. "Het wilde West was geen goede buurt, met veel drugsproblemen, maar toen vloog de welvaart er ineens in." De huurwoningen maakten plaats voor koophuizen en langzaam verdwenen de bakkers en de slagers.



Buurvrouw Ingrid beaamt dit. "Opeens zit de buurt vol met koffiezaken en yogastudio's, vreselijk. We moeten de kleine middenstanders steunen." zegt ze. "Het straatbeeld verandert. Ik vind het maar saai."



De slijterij sluit volgende week zaterdag.