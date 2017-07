Sligro zoekt plek in West voor tweede hypermarkt

Het bedrijf is nu actief op zoek naar een nieuwe plek in de stad voor een reguliere zelfbedieningsvestiging. Dat is lastig, omdat die circa 10.000 vierkante meter groot zal moeten zijn. De nieuwe Sligrovestiging zal, net als alle andere groothandels, niet toegankelijk zijn voor particulieren.



Westpoort, waar Sligro al een distributiecentrum voor zijn bezorgservice heeft, leent zich daar niet voor. "We willen, net als in Duivendrecht, vanwege onze klanten graag in de buurt van andere groothandels zitten. Die zijn er in Westpoort niet."



Op Overamstel zitten Sligro en rivaal Makro pal naast elkaar, met Hanos en een trits gespecialiseerde groothandels om de hoek.



Heineken

Om die reden vormt volgens Slippens ook het horecadistributiecentrum van Heineken in Westpoort, vrijwel naast het Sligrocomplex, geen alternatief. Sligro wil de horecadistributieactiviteiten van de brouwer dit najaar overnemen.



Het magazijn van de brouwer in Westpoort - het grootste van het bierconcern - zal daardoor verdwijnen, zegt Slippens. "We gaan onze beide activiteiten in de regio samenvoegen, maar willen onze vestigingen daardoor niet te groot laten worden."



Daarom zal maar een deel van de Heinekenactiviteiten intrekken bij het Sligrodistributiecentrum in Westpoort. "Voor het andere deel en voor uitbreiding van onze eigen Foodservice-activiteiten zoeken we een nieuwe plek ten zuiden van de stad, zodat we ook een deel van de regio Utrecht kunnen bedienen."



Ook elders in het land worden activiteiten van Sligro en Heineken in elkaar geschoven: van de 24 distributiecentra blijven er tien over. Sligro steekt 80 tot 100 miljoen euro in de overname. "We gaan pittig verbouwen én verhuizen."



Werkgelegenheid

Slippens verwacht niet dat de overname van de Heinekenactiviteiten, goed voor een omzet van 150 miljoen euro per jaar, ten koste gaat van werkgelegenheid. Het vaste personeel wordt overgenomen, voor uitzendkrachten is na druk van de vakbonden een overgangsregeling afgesproken.



Met de zelfstandige transporteurs van Heineken wordt nog onderhandeld. Ook Slippens verwacht dat er door de overname fors minder vrachtverkeer op de weg en in de stad komt.