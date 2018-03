Sligro winnaar op Damrak na supermarktdeal

Beleggers reageerden verheugd op de deal. Het beurssentiment in Europa was sowieso positief.



De AEX-index op Beursplein 5 eindigde de sessie 1,5 procent hoger op 526,51 punten. De MidKap, met daarin Sligro, klom 1,3 procent tot 805,00 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 1,5 procent.



De beurs in Milaan daalde wel 0,5 procent na de Italiaanse parlementsverkiezingen op zondag. Vooral banken, bijvoorbeeld Intesa Sanpaolo en Unicredit, leverden in vanwege nieuwe onzekerheid nu de rechtse partijen als winnaar uit de bus zijn gekomen.



Sterkste stijger

Sligro was veruit de sterkste stijger op het Damrak met een winst van bijna 12 procent. De verkoop betreft onder meer 130 supermarkten. Het is de bedoeling dat circa twee derde van die winkels naar Jumbo gaat en ongeveer een derde naar Coop. Analisten van KBC Securities verhoogden het beleggingsadvies voor het aandeel Sligro.



AkzoNobel won in de AEX 2,6 procent. Het verf- en chemieconcern wil de Deense topbestuurder Nils Smedegaard Andersen benoemen tot voorzitter van de raad van commissarissen. Aalberts Industries was de sterkste stijger in de hoofdindex met een winst van 4,4 procent. ArcelorMittal verloor 0,8 procent en stond onderaan de AEX.



Elders in Europa viel de koersval van Axa op. Die Franse verzekeraar zakte bijna 10 procent in Parijs. Axa neemt voor 15,3 miljard dollar vastgoed- en ongevallenverzekeraar XL Group over. Het gaat om de grootste verzekeringsdeal sinds 2015.



Autobouwers

In Frankfurt sloten autobouwers Daimler, Volkswagen en BMW verder met minnen tot 0,6 procent, vanwege dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump voor importheffingen op auto's van Europese makelij. Eerder kwam Trump al met heffingen op buitenlands staal en aluminium.



De euro noteerde 1,2336 dollar, tegen 1,2318 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,4 procent tot 62,66 dollar en Brentolie werd 2,2 procent duurder op 65,72 dollar per vat.