Sleutelspeler Benaouf A. (37) gaat praten in Amsterdamse liquidatiezaak 13Maracane

Videostill van de liquidatie in Kerkdriel op oudejaarsavond 2015. Beeld ANP

Dat beloofde zijn advocaat Sander Janssen maandag in A.’s bijzijn in ‘de bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Hij benadrukte dat de doorgaans inhoudelijk voornamelijk zwijgzame A. alleen over zichzelf zal spreken, en niet over medeverdachten of derden.

‘Flarden uit tekstberichten’

Volgens ‘Ben’ A. en zijn raadsman trekt het Openbaar Ministerie de verkeerde conclusies uit ‘flarden’ informatie uit tekstberichten die criminelen elkaar stuurden via versleutelingsservice Ennetcom, waarvan de Canadese servers in april 2016 in handen zijn gevallen van de autoriteiten.

Tegen Benaouf A. brengt justitie overigens veel minder tekstberichten in dan tegen sommigen van zijn medeverdachten.

In 2015 en 2016 speelde Benaouf A. volgens justitie nota bene vanuit detentie een aansturende rol in berichtenverkeer over voorbereidingen van de liquidaties van Naoufal ‘Noffel’ F. (in Berlijn), Jason L. (bekender als rapper DjagaDjaga), David H. en Etou’s Belserang en de broers Chahid en Chafik Yakhlaf. Chahid Yakhlaf is daadwerkelijk geliquideerd, op oudejaarsavond 2015 in het Gelderse Kerkdriel. Zijn broer Chafik overleefde de schoten op hun auto.

Etou’s Belserang, een gewezen leider van motorbende Satudarah en prominent lid van de harde kern van Ajax, overleed in mei 2021 aan hartfalen. De voorbereidingen voor het doodschieten van andere doelwitten strandden.

Spil

Benaouf A. is een spil in één van de twee kampen die vanaf 2012 een bloedige onderwereldvete uitvochten, waarin een forse reeks Amsterdamse criminelen sneuvelde en anderen moordplannen overleefden. Zelf was hij het doelwit van de wildwestschietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt waarin twee vrienden in december 2012 werden geliquideerd. Hij ontkwam door in het water tussen de woonboten te springen. Één van de broers Yakhlaf zou hem naar de plaats van de schietpartij hebben gelokt.

A. zit een celstraf van 12 jaar uit voor het aansturen van de liquidatie van Najeb Bouhbouh in oktober 2012 voor een hotel in Antwerpen. Omdat een groep vertrouwelingen in oktober 2017 probeerde een helikopter te kapen om hem met grof geweld te bevrijden uit de gevangenis in Roermond, moet hij die celstraf geheel uitzitten, in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

‘Veegzaak’

In de ‘veegzaak’ 13Maracane vervolgt justitie inmiddels negen verdachten uit het kamp waartoe Benaouf A. wordt gerekend, voor een forse reeks moordplannen. De bodem onder het bewijs wordt gevormd door bergen versleutelde tekstberichten die de verdachten elkaar met hun PGP-smartphones ( Pretty Good Privacy) zouden hebben verstuurd via de servers van Ennetcom. Daarin wordt in straattaal, maar volgens justitie glashelder, beschreven welke rivalen dood moeten. Ook worden volgens de recherche wapens, ‘hitters’ (huurmoordenaars), ‘spotters’ (verkenners) en explosieven geregeld.

Volgens de meeste verdachten gaat de recherche er ten onrechte vanuit dat zij de aan hen toegerekende accounts van de bewuste PGP-toestellen gebruikten en legt de recherche de berichten verkeerd uit. In de zaak is op 11 april weer een inleidende zitting. Het inhoudelijke proces moet in september dienen.