Sleutelfiguren moord Peter R. de Vries voor de rechter

Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 in de lange Leidsedwarsstraat neergeschoten. Beeld Joris van Gennip

De aanklagers zullen onder meer onderbouwen waarom de twee verdachten die meteen na de aanslag filmden, deelnamen aan ‘een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk’. Zij zijn begin juli 2022 gearresteerd in Spanje en op Curaçao.

Krystian M. (27) werd diezelfde dag gearresteerd in zijn cel. Hij zat al gedetineerd vanwege zijn vermoede rol bij een mislukte liquidatie in Zeewolde. Hij was ook al een medeverdachte van Anouar Taghi, neef van Ridouan Taghi, in een zaak tegen een bende die auto’s zou hebben gestolen om te gebruiken bij onderwereldmoorden. Zoals die op advocaat Derk Wiersum van kroongetuige Nabil B. in het megaproces Marengo tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten.

Krystian M. stuurde de twee vermoede uitvoerders van de moord, ‘schutter’ Delano G. en ‘chauffeur’ Kamil E., volgens justitie rechtstreeks aan via een smartphone die 45 minuten na de aanslag bij het duo in de vluchtauto werd gevonden. Dat aansturen gebeurde in een reeks ijzingwekkende berichten, waarin zeer denigrerend over De Vries werd geschreven, en werd besproken hoe hij moest worden doodgeschoten.

Beschermde getuige

Tegen Krystian M. zijn zeer belastende verklaringen afgelegd door de beschermde getuige ‘Eddy’, of ‘getuige 5089’. Die had zich in oktober 2021 bij de politie gemeld nadat zijn criminele vrienden hem zouden hebben bevolen mee te doen aan een ontvoering van twee kinderen van een drugsdealer. Dat wilde hij niet, maar weigeren was levensgevaarlijk. “Toen heb ik voor mijzelf besloten: om eruit te komen moet ik mij bij de politie melden.”

‘Eddy’, in zijn verklaringen bij de politie: “Krystian M. was vanaf april op zoek naar een man voor zijn oom, hij noemt hem zijn oom, het is een Marokkaanse man voor wie Krystian werkt.” Dat gaat volgens justitie over Ridouan Taghi, tegen wie in de zaak Marengo levenslang is geëist voor grof onderwereldgeweld.

Taghi zou wraak hebben willen nemen op De Vries omdat die kroongetuige Nabil B. hielp als vertrouwenspersoon. Getuige 5089: “Hij was op zoek naar iemand die een journalist zou doodschieten. De reden daarvan was dat hij samen met een kroongetuige werkt. Hij vertelde dat ze daarvoor de broer van de kroongetuige hebben doodgeschoten en nu is hij aan de beurt.”

Krystian M. zou hebben zitten ‘pronken’ dat hij ‘bij de maffia zat’.

De zitting begint donderdag om 13.00 uur in de Amsterdamse rechtbank.

Misdaadverslaggever Paul Vugts houdt hier een liveblog bij.