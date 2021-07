Sleutelbossen voor de straatkrantverkopers

Een paar van de sleutelbossen zijn in het Vondelpark te vinden. Beeld Dingena Mol

Toon is sinds 2006 dakloos. Toen hij 11 jaar was, is zijn moeder vertrokken en bleef hij met zijn zus achter bij zijn vader. Die was nooit thuis en Toon had daardoor alle vrijheid en zo werd hij een straatjongen. Dat valt te lezen in een boekje dat aan een sleutelbos met pasfoto voor het Blauwe Theehuis in het Vondelpark ligt.

Deelnemers aan het project ‘Homesweethomeless’ hebben de sleutelbossen door de stad verspreid onder andere in het Vondelpark, op het Museumplein, op de Wallen en langs de Amstel.

Symboliek

Kunstenares en initiatiefneemster Saskia Stolz wil met het verspreiden van de 360 sleutelbossen een gesprek op gang brengen. “Toen eind vorig jaar de avondklok werd ingevoerd, realiseerde ik me ineens hoe belangrijk het is om je eigen plek te hebben. Voor mensen op straat was die tijd echt heel lastig, juist omdat ze nauwelijks ergens heen konden. Met de symboliek van een sleutel die nergens op past met een verhaal van een dakloze erbij hoop ik dat mensen eerder de straatkrant zullen kopen.”

Projectdeelnemers Denise Kuenen en Lola Beumer hebben net een paar sleutelbossen op het grindpad nabij het Vondelmonument gelegd. “Veel voorbijgangers reageren verrast en denken in eerste instantie dat iemand zijn of haar sleutels heeft verloren. Daarna zijn we al diverse keren met mensen in gesprek geraakt over het verhaal van de straatverkoper en wat het betekent om een plek te hebben waar je je veilig voelt.”

De sleutelbossen bevatten de persoonlijke verhalen van tien dakloze mensen. Beeld Dingena Mol

De verhalen bij de sleutelbossen zijn samengesteld door Hans van Dalfsen, hoofdredacteur van straatkrant Z!. Hij is blij met de actie: “De straatverkoop is een belangrijke manier voor onze honderd verkopers om zelf nog een beetje invloed te hebben op hun situatie. Ze verdienen aan elk verkocht exemplaar 1,15 euro. Onze krant heeft helaas een zwaar jaar achter de rug. De verkoop slonk omdat minder mensen tijdens de pandemie naar de supermarkt gingen. Een ander probleem was en is dat steeds minder mensen kleingeld bij zich hebben. Daarom kunnen mensen nu ook via QR-codes betalen.”

Toon uit het verhaal bij de sleutelbos bestaat echt. Hoewel hij verslaafd is, zien ze hem graag op de redactie van Z!. “Hij is altijd opgewekt en vrolijk. Bij ons verkoopt hij al kranten sinds 1995.” Bij de Albert Heijn in de Molukkenstraat staat hij erom bekend dat hij persoonlijke handgeschreven boodschappen op zijn kranten zet voor de koper.

Dan Hedengren laat zijn keeshond uit in het Vondelpark. Hij pakt de sleutelbos met Toons verhaal op. “Dit emotioneert me. Ik ben zelf lang dakloos en verslaafd geweest. Het is zo lastig om van de straat weg te komen. Zelfs na al die jaren denk ik er dagelijks aan terug.”