Slepende zaak verzakte panden Admiraal de Ruijterweg duurt voort: Rappange gaat in hoger beroep

De verzakking bij de woning aan de Admiraal de Ruijterweg. Beeld Sophie Saddington

Woensdag is bij de bewoners Fleur Welter (41) en Agnes Zuiker (61) het hoger beroep binnengekomen. Afgelopen mei wonnen beide vrouwen hun slepende zaak tegen verhuurder Rappange. Zij moesten twee jaar geleden halsoverkop hun huis aan de Admiraal de Ruijterweg in Oud-West verlaten omdat er acuut instortingsgevaar was, door een kapotte fundering.

Eigenaar Dewbell, die het pand verhuurt via makelaardij Rappange, wilde aanvankelijk de fundering wel herstellen, maar in februari vorig jaar werden de contracten van de huurders ontbonden. De fundering zou onherstelbaar beschadigd zijn, zei de eigenaar. Daarmee raakten de vrouwen hun huis kwijt.

Stadsdeel West ging daar niet in mee, de bewoners ook niet. Zij zeggen dat ze de funderingsproblemen al zagen aankomen, door eerdere lekkages en scheuren in de muur. Opvallend: Dewbell had na de ontbinding het plan om negentien woningen terug te bouwen in het pand, waar er eerst twaalf waren.

Lange adem

In mei oordeelde de kantonrechter dat dit niet mocht en dat Dewbell binnen twee weken moest beginnen met het herstellen van het pand. Nu gaat Dewbell dus in hoger beroep. Een woordvoerder van stadsdeel West zegt bovendien dat er nu een conceptaanvraag in behandeling is om het pand te slopen en veertien woningen terug te plaatsen.

In de afgelopen maanden heeft er volgens beide vrouwen weinig schot in de zaak gezeten. Er is nog geen begin gemaakt met de renovatie, enkel een asbestinspectie. Welter: “Terwijl we al twee jaar weten dat er asbest in het pand zit.”

Over het hoger beroep zegt Agnes Zuiker: “We zijn terug bij af. Ik ben er niet blij mee, je denkt toch: gaan we weer.” Toch zegt ze nog ‘strijdvaardig’ te zijn.

Dat sentiment deelt Fleur Welter. “Ik heb geleerd dat ik een heel lange adem moet hebben. Het duurt allemaal al langer dan twee jaar, ik ga niet stoppen omdat het zo lang duurt.”

Bond Heemschut

Erfgoedvereniging Bond Heemschut heeft over de zaak een brief gestuurd naar stadsdeel West. Voorzitter Normen Vervat schrijft in die brief zich zorgen te maken over de plannen van Rappange, ‘zowel vanwege de voor de Admiraal de Ruijtèrweg karakteristieke architectuur van deze panden, als wegens het verwerpelijke gedrag van de eigenaar/beheerder’.

Daarmee wil de erfgoedvereniging het stadsdeel bewegen om de plannen van Rappange af te keuren. Een woordvoerder van het stadsdeel bevestigt de brief binnen te hebben gekregen.

Rappange was niet bereikbaar voor commentaar. Het hoger beroep dient op 12 september voor het gerechtshof.

