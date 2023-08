Sleepbootschipper Jim van Vliet (1946-2023) droeg altijd een overall, ook in de kroeg

Jim van Vliet. Beeld Kadir van Lohuizen

Jim van Vliet heeft veel liefdes gehad. Van alle heeft hij genoten, maar er was maar één ware liefde: ‘zijn meeuwtje’, de Kroonwijk.

Die sleepboot kocht hij in 1979 en hij parkeerde ‘m naast zijn woonboot – een omgebouwde vuilnisboot met mast erop. Daar was hij geland in de tijd waarin je gewoon de stad binnen kon varen en een leuk plekje kon zoeken. Voor hem was dat de Binnenkant en later de Kromme Waal in Amsterdam Centrum.

Van Vliet groeide op in de Zaanstreek, maar hij was een echte Nieuwmarkter, zegt vriend en buurman Kadir van Lohuizen. “Hij heeft er van alles meegemaakt. Van de metrorellen tot de junkies. In het ruige buurtje dat het in die tijd was, floreerde hij.”

Voor hij in Amsterdam neerstreek, was Van Vliet getrouwd geweest. Het gezin woonde in Assendelft, met kinderen Stella en Steven. “Hij was een lieve, vrijgevochten vader. Een soort Pippi Langkousvader,” zegt Stella. “Hij was er niet altijd, maar als hij er was, was het fijn. Ik heb veel van hem mogen leren, vooral zijn vrije manier van denken. Door hem snap ik dat ieder mens zijn pad moet volgen.”

Baggeren

Van Vliet en de Kroonwijk sleepten alles, ook lange tijd met zoon Steven. Van bagger tot staal. Hij voer in België en Frankrijk, maar ook door heel Nederland. “Dan zei hij: O vriendje, ik zit weer in Prutjepolder,” zegt vriendin Wietske Smit. “Hij vond het werk fantastisch. Tijdens het baggeren kon hij uren kijken, vanaf dat bootje. Hij zag broedende vogeltjes aan de walkant of hij observeerde een molletje. Daar genoot hij enorm van.”

Hij koos vaak grotere klussen, die een paar weken of maanden duurden. “Zo leerde hij de dorpjes kennen en maakte hij heel veel vrienden,” zegt dochter Stella. “Mijn vader had een heel groot hart, daar pasten veel mensen in.”

“Het was zijn escape van het serieuze leven, daar op zijn eigen eiland,” zegt collega sleepbootschipper Frank van Meegen. “Hij was helemaal vergroeid met de vaarwereld. Hij was een van de laatste vrije jongens.”

Vrij-man blij-man, zo noemde hij zichzelf ook. Op reis, maar ook wanneer hij weer aanmeerde in de Nieuwmarktbuurt, vierde hij het leven. In de kroeg dronk iedereen met hem mee. Betalen deed hij.

Als de kaasjes en droge worstjes op tafel stonden, klom Van Vliet op de praatstoel. “Met zijn warrige kapiteinsharen vertelde hij over hoe hij op zee voer en hoe hij zich als jongetje moest bewijzen in de schipperswereld,” vertelt zijn dochter.

Jim tonics

Iedereen hing aan de lippen van deze markante man. Want op werk of in de kroeg: Van Vliet droeg altijd een overall, met zijn werkschoenen met stalen neuzen eronder. Hij had één witte, voor een jolige zomerbui, en vier of vijf zwarte. Met zijn zwarte ketting, van gedraaid stof met twee hangertjes eraan – voor zijn overleden ouders – vormde dat zijn eigen klederdracht.

Ook had hij typische ‘Jimgezegdes’. Zo dronk hij ‘Jim tonics’, die erin gingen als Gods woord in een ouderling. Met zijn lijfspreuk ‘Enthousiasme redt ons’ hield hij altijd de moed erin, want niet altijd ging het leven over rozen.

Zo zorgde een partiële dwarslaesie, ontstaan tijdens een herniaoperatie, ervoor dat Van Vliet mank liep. “De artsen zeiden dat hij niet meer kon lopen, maar dan kende je Jim niet,” zegt vriendin Smit. “Iedereen zou stoppen met werken, maar hij niet,” zegt collega Van Meegen. Van Vliet paste zijn boot aan, zodat hij met zijn wandelstok en zijn scheepsmaat Gerard kon blijven varen. Hij wilde sterven in het harnas.

Elke twee jaar moest hij medisch gekeurd worden, om te mogen blijven varen. Als hij nooit afgekeurd zou worden, zou vriendin Smit een vijver graven in haar tuin in het Overijsselse dorp De Lutte, waar de Kroonwijk dan in mocht liggen. Van Vliet kwam twee- of driemaal per jaar een week of twee bij haar en haar vrouw Jessica logeren. “In een gekke bui zou hij de motor aanzetten, grapten we nog.”

Zover kwam het niet meer. Hij zou van zijn boot kukelen of sterven aan longkanker, zei hij zelf, maar Jim van Vliet kreeg acute leukemie. Terwijl hij enkele weken daarvoor nog aan het slepen was, overleed hij op 12 augustus na een kort ziekbed. Hij werd 77 jaar.