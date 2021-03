Slechtvalken terug bij het Rijks, maar blijven ze nu wel?

Beeld Theo van Lent

“Die verwende nesten,” zegt voorlichter Casper van der Kruit van het museum lachend. “Maken we twee prachtige nestkasten voor ze, knijpen ze er tussenuit.”

Pijnlijk was het, in maart vorig jaar. Nadat vogelspotters het Rijksmuseum hadden gewezen op twee bijzondere gasten, besloot het museum de vogels te omarmen. Er kwamen zelfs twee nestkasten, negentig bij tachtig bij zeventig centimeter groot, zodat de dieren zelf de beste plek konden kiezen.

Foetsie

Niet veel later waren de slechtvalken verdwenen, foetsie. Tot ze werden gespot bij de Westertoren. Toen al bestonden er twijfels over die nieuwe locatie. “De toren is een stuk hoger dan het Rijks, maar van vogelspotters hoor ik dat ze zich telkens een ongeluk schrikken van de klokken. Ze worden weggebimbambeierd,” zei voormalig stadsecoloog Martin Melchers in Het Parool.

De lawaaiige Westertoren lijkt nu toch weer te zijn verruild voor het Rijks, want de slechtvalken zijn opnieuw gespot bij het museum. “Zonder gekheid: we zijn heel blij,” zegt Van der Kruit. “We hebben de kasten vorig jaar al laten zetten in de hoop dat ze terug zouden komen. Vogelspotters hebben ze nu gezien.”

Het Rijksmuseum zet alles op alles om te voorkomen dat de slechtvalken hun heil opnieuw elders zoeken. Het probleem van de Westertoren, het lawaaiige carillon, speelt hier niet. Wel zit de nestkast vlak bij een bewegend beeld van twee figuren die ieder uur met een hamer op een bel slaan. Geheel geluidloos, maar de dieren kunnen schrikken van de beweging. Daarom gaat het beeld uit.

Bijdrage

Bij het museum zijn ze blij dat ze een bijdrage kunnen leveren aan de flora en fauna in de stad, vertelt Van der Kruit. “We hebben natuurlijk ook onze tuin, een groot stuk groen midden in de stad. Daar lopen verschillende projecten om jongeren te leren over de natuur, onder meer een schooltuinenproject. En we leren er jongeren bijvoorbeeld hoe je kleurstoffen in planten kunt gebruiken om verf te maken.”

Uiteindelijk moet iedereen kunnen meegenieten van de slechtvalken – het museum is van plan webcams op te hangen – maar intussen neemt de spanning toe. Blijven de pijlsnelle vogels dit jaar wel, of kiezen ze opnieuw voor de Westertoren? De tijd zal het leren.