Slechts een kwart van alle ov-haltes in de stad is toegankelijk voor mensen met een beperking

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer) schrijft aan de gemeenteraad dat ze wil dat in 2030 zo veel mogelijk mensen het openbaar vervoer kunnen nemen ‘als ieder ander’. Dat betekent dat problemen voor visueel en fysiek beperkte Amsterdammers weggenomen moeten zijn.

Een hele klus, want aan de bus- en tramhaltes schort nogal het één en ander. Naast de haltes die volledig toegankelijk zijn voor alle reizigers (slechts 27 procent), is daarboven nog 11 procent ontoegankelijk voor mensen met een fysieke beperking (zodat 38 procent van de haltes voor hen toegankelijk is), 10 procent voor mensen met een visuele handicap.

Daar worden verschillende uitgangspunten voor gebruikt. Voor mensen met een visuele beperking moet er een geleidelijn zijn met instapmarkering over de hele lengte van de bus- of tramhalte. Ook moet het hoogteverschil tussen de stoep en halte overbrugbaar zijn. Toegankelijkheid gaat dan ook voornamelijk over de bereikbaarheid van de halte zelf vanaf de stoep.

Regelgeving

Volgens landelijke normen moet voor een persoon met een fysieke beperking de perronbreedte minimaal anderhalve meter bedragen. De perronhoogte van de bushalte moet 18 centimeter zijn, om het instappen te vereenvoudigen. Ook moet de halte zonder te veel obstakels bereikbaar zijn. Tramhaltes moeten minimaal 24 centimeter hoog zijn en 2,10 meter breed.

Ondanks het lage percentage van geschikte haltes voor mensen met een beperking werken de gemeente en de Vervoerregio jaarlijks aan de toegankelijkheid van haltes bij herinrichtingsprojecten. Daar komt van elk van de partijen in 2023 en 2024 nog een half miljoen euro extra bij, zodat in 2030 63 procent van de haltes voor alle reizigers toegankelijk zal zijn.

Om het tempo te verhogen zijn grote investeringen nodig, berekeningen slaan door tot ruim 50 miljoen euro. Maar zelfs dan is het de vraag of een score van honderd procent wordt behaald. Een deel van de haltes ligt in smalle straten of op bruggen waardoor er niet voldoende ruimte is om aan de toegankelijkheidsregels te voldoen.

