Slecht zomerweer plaagt ondernemers: wel naar de bios, geen bootje huren

Beeld Hollandse Hoogte / Kim van Dam

Regenbuien, bewolking en temperaturen van onder of rond de twintig graden: de afgelopen weken leken meer op een vroegtijdige herfst dan een zonnige zomer. Voor sommige ondernemers betekent dat dubbel pech: na anderhalf jaar coronamaatregelen, verjaagt ook het slechte weer de klanten. Andere bedrijven profiteren juist – bioscopen en speelhallen zien de bezoekersaantallen stijgen.

“Het slechte weer vind ik persoonlijk wat minder, maar zakelijk is het heel fijn,” zegt Thomas Hosman, eigenaar van filmhuisketen Cineville. “We zijn hartstikke blij dat onze filmtheaters weer vol zitten.” Cineville verkocht de afgelopen twee maanden ruim twee keer zoveel filmabonnementen als vorig jaar in juli en augustus, en trekt 30 procent meer losse bezoekers dan vorig jaar. “Terwijl er toen minder coronaregels waren.”

Uitverkocht

Hetzelfde geldt voor Pathé. De bioscoopketen draait momenteel op een derde van de capaciteit, waarvan ‘een groot deel dagelijks bezet is’, zegt een woordvoerder. “Vooral in de weekenden zijn de meeste zalen uitverkocht.” Dat is enerzijds te danken aan het weer, zegt de woordvoerder, maar anderzijds ook aan grote filmtitels als De Luizenmoeder, James Bond en Ainbo.

Ook de speelhallen – zowel voor volwassenen als kinderen – profiteren van de druilerige dagen. Een woordvoerder van arcadehal Gamestate laat weten in juli 10 procent meer bezoekers gehad te hebben dan vorig jaar – wederom ondanks de huidige coronamaatregelen, waardoor de speelhal niet op maximale capaciteit draait. “Anders was het verschil met vorig jaar nog groter geweest.” Indoor speeltuin Monkey Town doet geen uitspraken over bezoekersaantallen, zegt een woordvoerder, maar beaamt dat het ‘met slecht weer altijd drukker is dan met mooi weer’.

Dat gaat doorgaans ook op voor musea, zegt een woordvoerder van wetenschapsmuseum Nemo: “Een museumbezoek is een fijn uitje als het regent.” De laatste weken zat het museum ‘goed vol’, de combinatie van slecht weer en een beperkt aantal bezoekers maakt dat het snel uitverkocht is. Wat opvalt: het merendeel van de bezoekers bestaat uit Nederlandse ‘dagjesmensen’ – de buitenlandse toeristen laten dus nog op zich wachten, lijkt het.

Ellendig weer

Ondertussen is het uitblijvende zomerweer voor de bootverhuur een extra klap, na een ‘gekke anderhalf jaar’ vanwege de coronapandemie, zegt Iwan de Ploeg, eigenaar van onder meer Sloepdelen. “Het weer is echt killing, niemand gaat met regen varen. In juni was het de eerste drie weken mooi weer. We hadden er zin in en lagen weer op schema. Maar toen begon dat ellendige weer.”

Wel merkt De Ploeg dat mensen langzaamaan hun verwachtingspatroon bijstellen. “Waar klanten normaal gesproken pas met 25 graden genoegen nemen, zit ik nu soms al vol met een graadje of twintig en bewolking. Afgelopen zaterdag, bijvoorbeeld, was het geen topweer. Maar het was beter dan de regen van de dagen ervoor en erna, dus pakten mensen hun kans.”

En ook parken en zwemplekken met natuurwater worden lang niet zo massaal bezocht als vorige zomer. Waar de gemeente toen nog regelmatig in moest grijpen vanwege te grote drukte, waardoor de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kon worden, bleef dergelijke drukte dit jaar uit. Er zijn volgens een woordvoerder van de gemeente ‘geen excessen’ geweest. “We zien geen extreme drukte en hebben niet hoeven ingrijpen. Het slechte weer zal hieraan bijgedragen hebben.”