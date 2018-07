Slecht slapen staat herstel ziekenhuispatiënten in de weg

70% 70 procent van de patiënten wordt wakker gemaakt.

Hij wil best nog wat voorzetjes geven: voorkom piepende apparaten. "Als een infuus op is, gaat een alarm af. Als de verpleegkundige te druk is om het infuus te vervangen, piept dat ding zo een half uur door. In een mum van tijd is de hele kamer wakker. Waarom laten we dat alarm niet bij de verpleegkundige afgaan - dus op ­afstand?"



Nog meer suggesties: veel artsen en verpleegkundigen lopen nu nog met klompen door de gangen, met als gevolg een klossend geluid. Vervang ze in de nacht door 'zachte schoenen'. Geef de plaspillen vroeger op de avond en zet - als het kan - het vochtinfuus om tien uur 's avonds uit." Dat scheelt een volle blaas in bed.



En dan? Ja, dat is de vraag. "Het probleem is: we weten niet of dit alles gaat leiden tot betere slaap. De ziekte en kortademigheid spelen ook een rol bij de gebroken nachten. We zijn er nog niet. Dat moet allemaal worden onderzocht. Laten we beginnen met het stilstaan bij het gegeven dat wat wij artsen en verpleegkundigen vanzelfsprekend vinden, dat lang niet altijd voor de patiënt is."