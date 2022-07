Slavernijverleden herdacht tijdens Keti Koti, toespraak DNB-president Klaas Knot

Keti Koti in 2021. Beeld AP

Onderzoek van DNB toonde eerder aan dat de centrale bank nauw betrokken was bij het in stand houden van de slavernij. Bestuurders van de bank waren met name via hun privébezit nauw verweven met de plantages in de koloniën en wendden hun invloed aan om de afschaffing van de slavernij tegen te houden of te vertragen. Excuses werden nooit gemaakt. Of dat nu gaat gebeuren, is nog niet bekend. Eerder noemde DNB-president Klaas Knot dit een ‘optie.’

Vorig jaar bood burgemeester Halsema excuses aan voor de rol die Amsterdam heeft gespeeld in het slavernijverleden. Het was de eerste keer dat officiële excuses voor de slavernij zijn aangeboden aan de Afro-Caribische gemeenschap.

De slavernij is precies 159 jaar geleden afgeschaft in Suriname en het Caribisch deel van het koninkrijk. De herdenking begint om 13.00 uur en is live te volgen via de NOS en begint steevast met een traditioneel plengoffer aan de voorouders door wintipriesteres Marian Markelo. Zij wordt vergezeld door een drager van het Kabramasker dat verwijst naar die voorouders. Daarna volgen toespraken van onder anderen de president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot, burgemeester Femke Halsema en Franc Weerwind, minister van Rechtsbescherming, voormalig burgemeester van Almere en eerder voorzitter van Ninsee, het slavernij-instituut dat de herdenking organiseert.

Ook de gevolmachtigde ministers van Curaçao, St. Maarten en Aruba en de ambassadeurs van Suriname, Ghana en Zuid-Afrika zijn bij de herdenking aanwezig.

Na de ceremonie barst het Keti Kotifestival los in het Oosterpak en wordt de afschaffing van de slavernij groots gevierd. Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie kan daar weer publiek bij aanwezig zijn.

Vrije dag

Een groeiend aantal Amsterdamse organisaties en bedrijven vindt dat 1 juli een nationale feestdag moet worden. Zij sluiten zich aan bij de hashtag #1julivrij en geven hun personeel vandaag vrij. Ook de Amsterdamse afdelingen van GroenLinks, de PvdA en Bij1 hebben zich bij het initiatief aangesloten. Dat komt niet als een verrassing: vorig jaar riepen deze partijen het stadsbestuur op Keti Koti voor te dragen als nationale feestdag.

Beluister ook de aflevering over Keti Koti van onze podcastserie Amsterdam wereldstad